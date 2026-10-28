Ascolti tv del 27 ottobre, De Martino e Bova si coalizzano contro Michelle Hunziker

Stefano De Martino e Raoul Bova su Rai 1 uniti contro Gerry Scotti e Michelle Hunziker su Canale 5: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Martedì 27 ottobre Michelle Hunziker ha chiuso i battenti di Zelig 30. La presentatrice svizzera in compagnia di Ale e Franz ha condotto l’ultima puntata su Canale 5 del comic show.

Dunque, per l’ultima volta Michelle Hunziker ha sfidato negli ascolti tv Raoul Bova, protagonista con Giulia Bevilacqua, della serie in onda su Rai 1, Tutto l’amore che resta.

Su Rai 2 abbiamo visto Formidabile, mentre su Rai 3 Filorosso che si è scontrato con Le verità nascoste su Rete 4. Invece Italia 1 ha proposto il film, Io sono nessuno. La7 ha trasmesso DiMartedì.

Ma oltre a quella di Hunziker-Bova, c’è un’altra sfida televisiva che continua a lasciare tutti col fiato sospeso, quella dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino sta pian piano consolidandosi al vertice dello share, rosicchiando spettatori a Gerry Scotti che sempre più stesso è secondo in classifica.

Prima serata, ascolti tv del 27 ottobre

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 27 ottobre

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 27 ottobre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 27 ottobre