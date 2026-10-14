Ascolti tv del 13 ottobre, Michelle Hunziker sfida Raoul Bova

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Ancora una volta Raoul Bova e Michelle Hunziker si sono contesi gli ascolti tv della prima serata di martedì.

Infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Tutto l’amore che resta, con protagonisti Raoul Bova e Giulia Bevilacqua. Mentre su Canale 5 Michelle Hunziker e Ale & Franz hanno condotto Zelig 30.

Su Rete 4 è andato in onda Le verità nascoste e su Italia 1 è stato trasmesso il film Vendetta. Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha presentato Boss in Incognito e su Rai 3 abbiamo visto Filorosso. Mentre su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì.

La vera battaglia dello share però si è consumata tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time. Affari Tuoi sta per superare La Ruota della Fortuna.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 13 ottobre