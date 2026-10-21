Ascolti tv del 20 ottobre, Raoul Bova e Michelle Hunziker fanno scintille

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Michelle Hunziker

La sfida televisiva del martedì sera si è giocata tra Raoul Bova, protagonista insieme a Giulia Bevilacqua, della fiction su Rai 1, Tutto l’amore che resta, e Michelle Hunziker che con Ale & Franz ha condotto su Canale 5 Zelig 30.

Bova e Hunziker hanno fatto scintille pur di conquistare il primo posto dello share. Mentre si sono lasciati alle loro spalle il resto dei programmi. Su Rai 2 abbiamo visto Una storia ancora semplice, il concerto dei Negroamaro e su Rai 3 a Filorosso si è parlato del caso Garlasco.

Ma anche Rete 4 con Milo Infante alla conduzione di Verità Nascoste è stato tratto il delitto di Chiara Poggi. Invece Italia 1 ha trasmesso il film Aftermath – In trappola. Su La7 è andato in onda DiMartedì.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi ci tiene a rimanere in testa alla classifica dello share contro Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 20 ottobre: Bova vince ma di poco sulla Hunziker

Su Rai 1 Tutto l’amore che resta incolla al piccolo schermo 2.757.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale5 Zelig 30 conquista 1.802.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Negramaro – Una storia ancora semplice intrattiene 355.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Aftermath – In trappola è seguito da 852.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3, dopo la presentazione (432.000 – 2.2%), Filorosso segna 379.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 1.021.000 spettatori (8.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.640.000 spettatori e il 10.7% e 548.000 spettatori e il 9% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 769.000 spettatori (5.9%). Sul Nove Alive – I Sopravvissuti delle Ande raduna 189.000 spettatori con l’1.3%.

Access Prime Time, dati del 20 ottobre: Gerry Scotti torna a battere De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.309.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.479.000 spettatori (21.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.738.000 – 18.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.513.000 spettatori pari al 21.6%. Su Rai2 TG2 Post registra 495.000 spettatori (2.3%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.100.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.200.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.490.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.141.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 1.044.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.828.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 540.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 547.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.832.000 spettatori pari al 21.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.043.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.624.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera convince 2.332.000 spettatori (15.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (405.000 – 3.4%), Blue Bloods è seguito da 626.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 730.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (528.000 – 4.1%), Studio Aperto Mag sigla 458.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 503.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.600.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 1.082.000 spettatori (5.8%) e Fin Che la Barca Va sigla 909.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.079.000 spettatori (6.6%), mentre La Promessa intrattiene 1.033.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 322.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Foodish conquista 408.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (263.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 462.000 spettatori con il 2.6%.