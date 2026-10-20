Una new entry alla Ruota della Fortuna, Gerry Scotti presenta Alice

IPA Gerry Scotti

La puntata del 20 ottobre de La Ruota della Fortuna si apre con una bella novità: dopo i saluti di Nicla, i Fortuna Six trovano una nuova cantante. È Alice, dal sorriso luminoso e dai lunghi capelli neri che debutta su Canale 5 cantando Sei Belissima mettendo in mostra una voce che non teme paragoni.

Se lei è un volto nuovo, a quelli di Gerry Scotti e di Samira Lui il pubblico è ormai non solo abituato ma anche molto affezionato, visti gli ascolti con cui vengono premiati ogni sera.

Alice con i Fortuna Six

La puntata si apre giustamente con i saluti a Nicla, che ha abbandonato il programma e la band perché dovrà sottoporsi a un intervento alle corde vocali. Alice Piombino però è una degna sostituta: bellissima, dal carisma innato e dalla voce calda. Viene dalla provincia di Varese, nello specifico da Gerenzano. Mora dagli occhi scuri, con i capelli lisci e un fisico atletico, porta la sua energia nel gioco del preserale. “Cresce il club degli Al” sottolinea Samira, notando come molti membri della band abbiano il nome che inizia con Al.

Cosa è successo a La Ruota della Fortuna

All’ingresso di Samira Lui, Gerry Scotti la punzecchia: “Il vestito è un po’ corto, sono svenuti in due”, esclama. E in effetti Samira è più bella e sensuale che mai, con un minidress rosso dallo scollo all’americana e gonna a balze che mette in risalto le sue gambe chilometriche.

Ma i convenevoli durano poco e si entra subito nel vivo della gara. Mattia da Ciampino torna a gareggiare con il titolo di campione e 53.800 euro aggiudicati nella puntata precedente. Sulla sua strada ci sono Rossana da Torino. archeologa impiegata al Museo Egizio, e Natascia, notaio di Terni.

Si inizia con i vincisgrassi, primo piatto della cucina marchigiana che fa venire l’acquolina in bocca a conduttori e concorrenti. Dalle Marche alla Siberia il passo è breve e alla manche successiva si parla della lince. Il campione ha in mano la partita e non se la lascia sfuggire: prende lo spicchio con l’auto, si aggiudica il jolly e alla fine dà anche la soluzione. La manche Jukebox è dedicata a Sei Bellissima, grande successo di Loredana Berté. Il campione tiene sempre in mano i gioco e si salva dalla Bancarotta grazie al jolly. Riesce per la seconda volta a dare la soluzione, anche se con difficoltà. Quando Alice e i Fortuna Six suonano la canzone il pubblico impazzisce e nessuno riesce a resistere dalla tentazione di cantare a squarciagola.

La mano da regolamento passa a Natascia e si parla di “promesse da marinaio“. Più sfortunata del suo collega, trova il passa per ben due volte quando aveva già intuito la soluzione. E così è Rossana ad avere la meglio e a dare prontamente la soluzione. A Se la sai raddoppi il tabellone è dedicato a Venere e riserva sorprese tra errori, risposte sbagliate e Passa e così, dopo aver fatto il giro, la mano torna a Rossana che dà la soluzione. I 15 secondi per lei non sono sufficienti per indovinare la nuova frase, e perde l’opportunità di duplicare la vincita.

Al Triplete, Mattia tenta l’impresa indovinando le prime due soluzioni ma Natascia arriva a rompere le uova nel paniere e sottraendogli la possibilità di fare il colpaccio.

All’ultimo round Gerry Scotti fa il colpaccio: gira la ruota e trova i 5.000. Una bella fortuna per i concorrenti che vedranno aumentare esponenzialmente il montepremi a ogni lettera indovinata. Ma soprattutto: il gioco è ancora aperto perché basta una lettera in più o in meno per cambiare l’esito finale. E infatti Rossana, nonostante fosse partita in svantaggio, dà la soluzione e strappa il titolo a Mattia. Con 25.600 euro tenta la sorte alla Ruota delle Meraviglie.

La Ruota delle Meraviglie

Alla Ruota delle Meraviglie, il titolo della manche Parole e al primo tabellone, anche se le lettere del tabellone sono molte, Rossana non riesce a dare la soluzione. Va male anche con Testa Coda, mentre al Ruba Secondi indovina la risposta proprio sul gong. Sono due le buste rosse, la prima delle quali conteneva solo 100 euro, mentre nella seconda c’era la spesa per un anno che comunque viene data in premio. La busta verde invece aveva 10.000 euro: non male per un esordio da campionessa.