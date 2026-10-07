Ascolti tv del 6 ottobre, De Martino è tornato e Michelle Hunziker si scontra con Bova

Stefano De Martino è tornato dopo la sospensione e Michelle Hunziker si scontra in prima serata con Raoul Bova: ascolti tv del 6 ottobre

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con Affari Tuoi dopo l’ennesima sospensione a causa della partita dell’Italia contro la Turchia. Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna è corso ai ripari per non perdere la prima posizione nello share dell’access prime time.

In prima serata su Canale 5 Michelle Hunziker è tornata a presentare Zelig 30 con Ale & Franz. E si è scontrata con un grande volto della tv, Raoul Bova, che insieme a Giulia Bevilacqua, è protagonista della serie di Rai 1, Tutto l’amore che resta.

Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha condotto Boss in incognito e su Rai 3 abbiamo ritrovato Filorosso. Mentre su Rete 4 abbiamo visto Verità Nascoste e su Italia 1 è andato in onda il film, Non-Stop. Mentre su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 6 ottobre: Michelle Hunziker batte Raoul Bova

Su Rai 1 Tutto l’amore che resta incolla al piccolo schermo 2.559.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Zelig 30 conquista 2.310.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 609.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Non Stop piace a 872.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3, dopo la presentazione (471.000 – 2.4%), Filorosso segna 362.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 999.000 spettatori (8.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.571.000 spettatori e il 10.4% e 520.000 spettatori e il 10% nella parte DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 599.000 spettatori (4.5%). Sul Nove Vajont – Una Tragedia Italiana raduna 325.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 6 ottobre: Gerry Scotti – De Martino, testa a testa

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.898.000 spettatori (20.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.507.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.625.000 – 18.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.528.000 spettatori pari al 22.2%. Su Rai2 TG2 Post registra 538.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.048.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.089.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.486.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.045.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 894.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.826.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 606.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 582.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.808.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.115.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.560.000 spettatori (14.7%), mentre Caduta Libera convince 2.194.000 spettatori (15.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (434.000 – 4.1%), Blue Bloods è seguito da 550.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 730.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (402.000 – 3.5%), Studio Aperto Mag sigla 305.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 520.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.493.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 1.039.000 spettatori (5.8%) e Fin Che la Barca Va sigla 903.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 899.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 996.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 319.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 474.000 spettatori (2.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (282.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 521.000 spettatori con il 3%.