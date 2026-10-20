Zelig 30, anticipazioni e comici della terza puntata

Zelig 30 torna su Canale 5 con Max Giusti ospite speciale: tra Sconsolata, Manera e Migliazza, ecco anticipazioni e comici della terza puntata

Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker con Ale e Franz

Si ride ancora, e questa volta con un ospite che di imitazioni e risate se ne intende da sempre. Martedì 20 ottobre Canale 5 riaccende le luci su Zelig 30, l’edizione che celebra i trent’anni dello show comico più longevo della nostra tv, e lo fa con la terza delle quattro serate autunnali. Al timone ci sono ancora Michelle Hunziker e Ale e Franz; ospite speciale Max Giusti. Dopo due puntate con alti e bassi negli ascolti, il programma prova a riconquistare il pubblico del martedì.

Zelig 30, le anticipazioni della puntata del 20 ottobre

Per Max Giusti è ormai un’altra serata su Canale 5, la rete che frequenta con regolarità. L’attore e showman romano ha firmato un contratto in esclusiva con Mediaset nel 2025 e lo scorso marzo ha condotto la nuova edizione di Scherzi a parte (un ritorno gradito che ha convinto anche i più scettici), dove ha sfoggiato alcune delle sue imitazioni più celebri, da Cristiano Malgioglio ad Alessandro Borghese.

Come ogni settimana, non mancherà il Best Minute, la gara che ripesca dall’archivio del programma i momenti più esilaranti di tre decenni di comicità. A selezionare il minuto più bello della serata sarà ancora il terzetto formato da Elio, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono, alle prese con un archivio da circa 25mila minuti.

La conduzione resta nelle mani di Michelle Hunziker, che finora si è confermata una colonna dello show. Ale e Franz, invece, sembrano più a loro agio quando tornano a recitare che quando presentano, come dimostra lo sketch dei gangster della scorsa puntata. Sul fronte degli ascolti, Zelig 30 era partito alla grande il 6 ottobre, con 2.310.000 spettatori e quasi il 18% di share, per poi scendere al 14,4% (1.711.173 spettatori) nella seconda serata, superato dalla fiction di Rai 1 con Raoul Bova, Tutto l’amore che resta.

I comici della terza puntata

Sul palco ci attende un cast ricco di nomi noti. L’attesa più grande è per Anna Maria Barbera, la Sconsolata che lo scorso febbraio aveva partecipato all’ultima puntata della prima parte. Attesi anche Leonardo Manera, reduce da un monologo molto apprezzato, e Francesco Migliazza, che ha confermato di saper giocare con la vita di tutti i giorni e con il pubblico in sala.

Tornano poi Antonio Ornano, Claudio Batta, che al debutto aveva rispolverato il suo storico cruciverba, Gigi Rock, Senso d’Oppio e Alessandro Politi, già visti nelle settimane scorse. Completano la serata Filippo Caccamo, Chiara Lippi, Vincenzo Comunale, Franco Neri, Giancarlo Kalabrugovic, Gianni Cinelli e Simone Barbato, il mimo che da anni accompagna le serate del programma con la sua comicità.

Il ritmo, come sempre, lo detterà l’orchestra di Roy Paci, che con i suoi fiati accompagna Zelig da anni, insieme ai balletti che scandiscono i vari momenti dello show. L’appuntamento è fissato per stasera, martedì 20 ottobre, su Canale 5, con inizio verso le 21.20. Chi non riesce a seguirlo in diretta può recuperarlo in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata resta disponibile anche nei giorni successivi. Per salutare questa edizione autunnale ci sarà poi ancora un’ultima serata, martedì 27 ottobre.