Gerry stuzzica Samira dopo il falsomagro: “Sento profumo di altare”. E tira in ballo Luigi

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti ogni tanto ci prova, e durante la puntata di oggi è bastato un falsomagro per sentire “profumo di altare” intorno a Samira Lui. Il siparietto è andato in onda a La Ruota della Fortuna nella puntata di martedì 6 ottobre, mentre il campione Alessandro provava a difendere il titolo contro Martina e Samuele.

Il falsomagro che di magro ha solo il nome

Già all’ingresso, grembiulino e collettino di Samira Lui hanno riportato Gerry Scotti ai tempi della sua maestra della scuola materna. Alla Locanda Samira il conduttore ha chiesto, per una sera, una pietanza “normale”.

La proposta è stata il falsomagro, piatto siciliano. Il tabellone, risolto da Samuele, non ha lasciato illusioni: “Tripudio di calorie, grassi e sapori”. Nella ricetta, accanto a 700 grammi di manzo, compaiono mortadella, lardo, caciocavallo, pecorino e due uova sode. Gerry Scotti l’ha paragonato a un polpettone preparato in un altro modo e ha scherzato sul nome, quasi fosse un trucco per chi è a dieta.

Finita la presentazione, il conduttore ha emesso il verdetto: “Lei è pronta”. La co-conduttrice ha ringraziato, e dal profumo di altare Gerry Scotti è passato direttamente al fidanzato di lei: “Se fossi in Luigi ci penserei”. Samira Lui sta con Luigi Punzo da anni e ha raccontato più volte che le nozze sono nei programmi della coppia, ma senza fretta. Gerry Scotti insiste: a settembre le aveva già chiesto se per caso stesse frequentando un corso prematrimoniale. La ricetta, da fotografare dallo schermo, è stata dedicata “a tutti i falsi magri che ci guardano”.

Martina e Alessandro inciampano su Zelig

Samuele, studente di veterinaria a un passo dalla laurea, arriva da Pontedassio, in provincia di Imperia, e prima dell’Express si era già preso il Regno degli animali. Il tabellone parlava dell’olm. Gerry Scotti gli aveva pronosticato un vantaggio, lui aveva ammesso di non averlo mai sentito nominare e poi lo aveva risolto lo stesso, dopo un colpo da 9mila euro e una V chiamata per Veronica, la sua ragazza. Per il conduttore era destino.

La partita è girata all’Express. Martina, rimasta a zero, ha scoperto lettera dopo lettera una frase su qualcosa che sarebbe andato in onda quella sera stessa. Gerry Scotti, che davanti a quella manche si è sentito “dal dentista”, le ha suggerito che si parlava di una banda che fa divertire da trent’anni. Martina ha chiamato la C, che non c’era. Il turno è passato ad Alessandro, ma nemmeno lui ha riconosciuto la soluzione: “Ma ragazzi, ma stiamo scherzando?”, ha reagito il conduttore. Il campione ha chiamato la F e si è ritrovato a zero anche lui. Ha risolto Samuele: “La banda di Zelig pronta a divertirti”.

All’ultimo round, dedicato a New York, Martina ha trovato “Central Park il suo polmone verde”, ma non è bastato per raggiungere Samuele, nuovo campione. Gerry Scotti le ha fatto i complimenti, ricordandole che la rimonta passava dall’Express.

Un anno di spesa per il “gioiello di famiglia”

Con il papà Paolo, impiegato, che di figli ha soltanto lui, Samuele ha affrontato la Ruota delle Meraviglie. Per Gerry Scotti è il “gioiello di famiglia”. Sul tema “Curve” ha risolto il primo tabellone, quello sulle curve dello stadio piene di striscioni. Il secondo è rimasto irrisolto, e con lui la possibilità di vincere la Pandina: il conduttore se n’è rammaricato, scherzando che l’avrebbero regalata a Paolo. È sfumato anche il terzo, sulle chicane della Formula Uno.

Samuele ha portato a casa un anno di spesa. Abbastanza, volendo, per più di un falsomagro.