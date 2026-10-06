Chi sono le Suocere, eredi delle Pappardelle a Reazione a Catena

In due puntate, le Suocere sono riuscite e mattere a segno due vittorie di seguito: che siano loro le eredi delle Pappardelle?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Insegno

Reazione a Catena potrebbe aver finalmente trovato le degne eredi delle Pappardelle. Le indimenticabili concorrenti fiorentine, che continuano a regnare incontrastate nel cuore degli spettatori del game show, potrebbero essere finalmente detronizzate dalle Suocere. Le attuali campionesse del programma condotto da Pino Insegno, infatti, anche nella puntata di questa sera sono riuscite a indovinare l’ultima parola, concedendosi il bis dopo la vittoria al debutto di ieri.

Chi sono le Suocere, le campionesse di Reazione a Catena

Reazione a Catena è una delle grandi sorprese di questo autunno: il game show di Pino Insegno puntata dopo puntata continua a conquistare in termini di audience, anche grazie a una formula che combina manche avvincenti, giochi di parole e un conduttore in grado di intrattenere e far sorridere. I veri protagonisti del programma, tuttavia, restano i concorrenti, in grado di appassionare grazie alla preparazione e alla complicità che caratterizza gran parte dei team presenti in gara.

Dopo l’addio delle Pappardelle si sono avvicendati rapidamente diversi campioni dietro la console di Reazione a Catena: fino a oggi sembrava impossibile raccogliere la pesante eredità delle concorrenti toscane, ma le Suocere sembrano avere tutte le carte in regola per riuscire nella difficile missione.

Laura, Marta e Rita sono originarie della zona dei Castelli Romani e sono legate da un rapporto molto particolare: Marta, infatti, compone il trio insieme alla mamma e alla suocera. Il curioso nome scelto per la squadra, tuttavia, ha anche un altro significato: l’appellativo “suocera”, infatti, viene attribuito notoriamente a una persona che ama spettegolare. Un passatempo che, a quanto pare, piace molto alle tre concorrenti.

Oltre che per la simpatia, il trio si è distinto durante la partecipazione a Reazione a Catena anche per una grande preparazione: già al debutto, dopo aver battuto le Matricole, le Suocere sono riuscite a indovinare l’ultima parola alla catena finale, portando a casa il montepremi di 1.860 euro. Una somma discreta a cui, tuttavia, le tre hanno aggiunto altri 7.688 euro conquistati nella puntata del 6 ottobre.

Reazione a Catena, la gara di oggi

Nella puntata del 6 ottobre di Reazione a Catena, le Suocere hanno sfidato i Sotto la Mole, trio formato dai tre torinesi Martina, Luca e Giulia. La gara si è dimostrata molto equilibrata fino alla Triplice Intesa: in una manche segnata da moltissime ammonizioni, alla fine sono riuscite a trionfare per un solo punto le campionesse laziali.

Marta, Laura e Rita sono arrivate all’Ultima Catena con un montepremi di 123mila euro, che si è sensibilmente ridotto in seguito a diversi errori fino a 7.688 euro. Nonostante ciò, le Suocere sono riuscite a indovinare l’ultima parola: la soluzione era “investito“, termine collegato a “capitale” e “incaricato”.

Insomma, il trio ha messo a segno una doppia vittoria nelle prime due puntate di partecipazione al programma: un vero e proprio record per lo show di Pino Insegno, che le colloca già nell’Olimpo dei grandi del quiz. E in molti si chiedono se siano finalmente arrivate delle degne eredi delle Pappardelle.