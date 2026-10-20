Stefano De Martino canta Gigi D’Alessio: Herbert lo punzecchia sul Festival di Sanremo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Ancora emozioni, risate e adrenalina nella puntata di Affari Tuoi del 20 ottobre: con il prolungamento della messa in onda, lo show condotto da Stefano De Martino non ha deluso gli spettatori. Anche grazie a Herbert Ballerina, che ha offerto al presentatore un prezioso assist in vista di Sanremo.

Stefano De Martino, prove per Sanremo ad Affari Tuoi

Affari Tuoi piace agli spettatori non solo per la gara avvincente e le storie dei concorrenti, ma anche per l’incredibile sintonia che contraddistingue il rapporto tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Anche nella puntata del 20 ottobre, i due hanno regalato al pubblico un gustoso siparietto, anticipando quello che potrebbe accadere sul palco dell’Ariston.

Quando Moreno, il concorrente di oggi, ha scelto di aprire il pacco della concorrente campana, di nome Anna, la regia l’ha omaggiata con le note di Gigi D’Alessio e della sua Annaré. Una canzone molto cara al presentatore napoletano, che l’ha intonata a squarciagola insieme alla pacchista. Il duetto improvvisato ha offerto il pretesto perfetto a Herbert Ballerina per richiamare il collega: “Io ti ricordo che a febbraio devi andare in Liguria“, ha precisato, tirando in ballo il Festival di Sanremo.

“Ma io devo presentare, mica condurre. Cantano loro, io li introduco e loro cantano“, ha precisato il conduttore. “Sì, ma ti fai prendere”, lo ha bacchettato il comico. “Hai ragione, mi faccio prendere”, ha ammesso infine Stefano. Che il conto alla rovescia per l’Ariston abbia inizio.

Affari Tuoi, la gara

Il concorrente della puntata del 20 ottobre è Moreno, 64enne posatore di marmo originario della Valle d’Aosta, precisamente di Saint-Vincent. Sin dal suo ingresso nello show, l’uomo è stato spesso al centro dell’attenzione per la sua voce particolarmente suadente, sulla quale Stefano De Martino ha ironizzato in più occasioni. Moreno si diletta anche nel canto e, all’inizio della puntata, ha regalato al pubblico una bella versione di What a Wonderful World. Ad accompagnarlo nel suo percorso è il figlio Manuel, istruttore di snowboard.

I primi tiri sembrano promettere bene: nel pacco della Basilicata ci sono zero euro, mentre in quello della Toscana, il numero 15, trova spazio Tommasino. Anche la Sardegna nasconde appena un euro. Nota dolente, invece, la Puglia, con i 50.000 euro custoditi nel pacco numero 7. Il Dottore si fa quindi avanti con una prima offerta da 34.000 euro, ma il concorrente decide di rifiutare.

La situazione si complica ulteriormente nei tiri successivi: in un batter d’occhio, vengono eliminati alcuni dei premi più importanti. Il Piemonte nasconde 100.000 euro, mentre la Basilicata custodisce 200.000 euro nel pacco numero 6. A seguire, anche il pacco numero 18 riserva una brutta sorpresa, con ben 300.000 euro. Il Dottore torna quindi alla carica con una nuova proposta: 5.000 euro per cinque tiri. Anche questa volta, però, il concorrente sceglie di andare avanti.

Nel finale restano quattro pacchi, due blu e due rossi: da una parte ci sono 20 e 50 euro, dall’altra 20.000 e 30.000 euro. La partita si conclude con due pacchi blu ancora in gioco e nessun premio rosso da portare a casa. Per il concorrente non resta quindi che tentare la sorte con la Regione Fortunata. Anche in questo caso, però, l’esito non è quello sperato: i 100.000 euro si nascondono sotto la Toscana, mentre Moreno aveva indicato come vincenti il Lazio e l’Emilia-Romagna

Affari Tuoi, uno show fortunato

La nuova stagione di Affari Tuoi è iniziata ufficialmente domenica 6 settembre. Confermato alla guida del game show, Stefano De Martino ha voluto ancora accanto a sé Herbert Ballerina e Martina Miliddi, accogliendo anche una new entry: Tommasino, la nuova mascotte che ha preso il posto di Gennarino.

La messa in onda autunnale, tuttavia, è stata segnata da numerosi cambiamenti in palinsesto: oltre al prolungamento della messa in onda, vanno segnalate anche le numerose interruzioni del programma per lasciare spazio a diversi manifestazioni sportive. Lo scenario si ripeterà anche nel mese di novembre: De Martino si fermerà il 12 novembre, in occasione del match Italia-Francia, e il 15 novembre, quando andrà in onda Belgio-Francia.