Affari Tuoi si allunga, cambia l’orario di fiction e Porta a Porta

Rai 1 rivoluziona il palinsesto: Affari Tuoi si allunga, le fiction si accorciano e Porta a Porta anticipa. E gli ascolti tv continuano a premiare Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino con Martina Miliddi ed Herbert Ballerina

Novità per Stefano De Martino e il pubblico di Affari Tuoi. Rai 1 si prepara a modificare il palinsesto, concedendo più spazio al game show e ripensando la programmazione della prima e della seconda serata. Una scelta che arriva in un momento particolarmente favorevole per il gioco dei pacchi, tornato a imporsi negli ascolti contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Affari Tuoi si allunga, il nuovo orario dal 20 ottobre

Martedì 20 ottobre Rai 1 sperimenterà una nuova organizzazione del palinsesto, prolungando la messa in onda di Affari Tuoi fino alle 21.45 e posticipando l’inizio della prima serata alle 21.50.

A quell’ora prenderà il via la fiction Tutto l’Amore che resta, con Raoul Bova. Verrà trasmesso un unico episodio, il penultimo della stagione, che terminerà alle 22.55 per lasciare spazio a Porta a Porta di Bruno Vespa.

La stessa formula verrà adottata martedì 27 ottobre, in occasione del gran finale della serie. Non dovrebbe trattarsi di un esperimento isolato: Viale Mazzini starebbe valutando di estendere il nuovo modello di programmazione anche alle fiction in arrivo, sostituendo la tradizionale doppia puntata con un solo episodio per serata. Una strategia la cui conferma dipenderà soprattutto dalla risposta del pubblico e dai risultati Auditel.

Al centro dell’operazione c’è Stefano De Martino, sempre più protagonista dell’access prime time della televisione pubblica. Dopo un avvio di stagione segnato dalla forte concorrenza di Gerry Scotti, lo scugnizzo di Torre Annunziata è riuscito progressivamente a recuperare terreno, riportando il suo programma ai vertici delle classifiche Auditel.

La decisione di allungare la trasmissione non rappresenterebbe soltanto una modifica degli orari, ma anche un segnale della fiducia che la tv di Stato continua a riporre nel format.

L’obiettivo sarebbe sfruttare la capacità di Affari Tuoi di trattenere il pubblico davanti allo schermo, accompagnandolo direttamente verso gli appuntamenti successivi della rete.

Per il momento si tratta di un esperimento, ma i risultati potrebbero aprire la strada a una revisione più ampia della programmazione serale della Rai.

Il nuovo tentativo risponderebbe dunque a una doppia esigenza: da una parte rafforzare la fascia dell’access prime time, dall’altra restituire maggiore visibilità all’approfondimento giornalistico di Bruno Vespa, spesso penalizzato dagli orari particolarmente avanzati della televisione generalista.

Resta da capire se questa formula riuscirà a conquistare il pubblico, tradizionalmente abituato a serate di fiction composte da due episodi consecutivi. Molto dipenderà dalla risposta degli spettatori e dalla capacità dei programmi di mantenere stabile l’attenzione nel passaggio da una fascia oraria all’altra.

Affari Tuoi torna a vincere contro La Ruota Della Fortuna

Dopo settimane di confronto serrato, Affari Tuoi ha recuperato terreno nei confronti de La Ruota della Fortuna, tornando a conquistare la leadership dell’access prime time.

Nelle ultime puntate lo show di Stefano De Martino ha superato quello di Gerry Scotti di circa 330mila telespettatori. E, nel periodo di effettiva sovrapposizione, il distacco è arrivato a circa tre punti percentuali a favore di Rai 1.

Il risultato conferma un’inversione di tendenza rispetto all’inizio della stagione, quando La Ruota della Fortuna sembrava aver conquistato stabilmente il pubblico della fascia preserale allargata. Questa volta, però, il recupero di Affari Tuoi è arrivato in tempi più rapidi rispetto alla passata stagione, senza dover attendere i mesi più freddi.