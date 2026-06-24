De Martino di nuovo sospeso, Affari Tuoi non va in onda: quando torna

Affari Tuoi salta di nuovo questa sera, ma Stefano De Martino è già pronto a tornare domani: cosa sta succedendo nel palinsesto tv

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IPA Stefano De Martino

Non c’è pace per Stefano De Martino: da un lato il presentatore continua a raccogliere consenso e apprezzamenti dal pubblico, confermandosi tra i protagonisti più seguiti della televisione italiana, dall’altro si trova a gestire una programmazione irregolare che sta creando qualche difficoltà sia a lui sia agli spettatori più fedeli di Affari Tuoi.

Negli ultimi tempi, infatti, il popolare programma di Rai 1 ha dovuto interrompere la propria messa in onda in diverse occasioni per lasciare spazio alle gare dei Mondiali di calcio 2026. Una scelta inevitabile che ha però cambiato le abitudini di molti telespettatori, ormai abituati a trascorrere la fascia dell’access prime time seguendo il ritmo e la simpatia del conduttore partenopeo.

Affari Tuoi salta di nuovo, Stefano De Martino non va in onda

Stefano De Martino continua a barcamenarsi tra la programmazione a singhiozzo di Rai1: questa sera il conduttore dovrà nuovamente rinunciare ad andare in onda con una nuova puntata di Affari Tuoi, ma già all’orizzonte si intravede il suo ritorno nella serata di giovedì 25 giugno. Per chi segue quotidianamente il gioco dei pacchi, infatti, questo periodo si sta rivelando particolarmente movimentato: tra appuntamenti sportivi e modifiche di palinsesto, le pause stanno diventando sempre più frequenti.

Capita così che una sera il programma venga trasmesso regolarmente e quella successiva sparisca dalla programmazione per fare spazio a una partita internazionale o a un evento speciale. Una situazione che ha inevitabilmente generato confusione tra gli spettatori, costretti a verificare giorno dopo giorno se il loro appuntamento abituale con Stefano De Martino sarà effettivamente confermato.

Anche oggi il conduttore, prossimo protagonista del Festival di Sanremo 2027, salta dunque la messa in onda per cedere il passo alle esigenze della rete. Naturalmente la decisione della Rai non è legata ai risultati del programma, che continua a ottenere ottimi riscontri.

Stefano De Martino, Affari Tuoi subisce un nuovo stop ma i fan restano

Ogni stop di Affari Tuoi, d’altra parte, rappresenta una variabile da non sottovalutare, soprattutto in un segmento televisivo particolarmente competitivo. Mentre De Martino resta in panchina infatti, su Canale 5 prosegue spedita la programmazione estiva de La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti e Samira Lui, pronta a contendersi quotidianamente l’attenzione dei telespettatori.

Nonostante questi frequenti cambiamenti, Stefano De Martino continua ad affrontare la situazione con la professionalità che lo contraddistingue. Dopo aver raccolto il testimone lasciato da Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi, è riuscito rapidamente a conquistare il favore del pubblico grazie a uno stile spontaneo, brillante e mai eccessivo, contribuendo a rendere il programma uno degli appuntamenti più seguiti del piccolo schermo.

Nel frattempo, sui social network, molti fan manifestano il proprio disappunto ogni volta che il game show viene sostituito dagli eventi calcistici. C’è chi ironizza parlando di una sorta di pausa obbligata per il conduttore e chi invece aspetta con entusiasmo il ritorno delle trattative con il Dottore e dei celebri pacchi. In ogni caso, il sostegno del pubblico sembra restare saldo, anche davanti all’enorme richiamo esercitato dai Mondiali.

Il ritorno di Affari Tuoi è previsto per giovedì 25 giugno, mentre venerdì 26 giugno il game show subirà un’ulteriore pausa a causa della trasmissione della sfida tra Norvegia e Francia. Una situazione fatta di continue interruzioni che accompagnerà il conduttore ancora per qualche giorno, in attesa della tradizionale pausa estiva.