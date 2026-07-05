L’accessorio preferito di Kate Middleton ti fà l’hair look questa estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

L’accessorio preferito di Kate Middleton? Senza ombra di dubbio il fiocco, un must have per la principessa del Galles che non può mancare mai nei suoi outfit e che è in grado di regalare unicità ad ogni suo look.

D’altronde Kate Middleton è da sempre un’icona di stile e le sue scelte – ammettiamolo – sono sempre impeccabili. Dalle scarpe ai gioielli sino agli abiti firmati, Kate sceglie con cura ogni pezzo del suo look e sa perfettamente, da vera fashion addicted, che i dettagli fanno la differenza.

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In questo caso a farlo è un accessorio per capelli: il fiocco. Un elemento che la moglie di William ama indossare sulla coda o sulla mezza coda in tutte le stagioni. La sua passione per i fiocchi per capelli d’altronde è cosa nota, così tanto che la principessa del Galles l’ha trasmessa anche alla figlia. In moltissime occasioni infatti la principessa Charlotte è stata avvistata con indosso un fiocco simile a quello della madre, a volte colorato, spesso più fino o più ampio.

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E se lo dice Kate Middleton, chi siamo noi per non sfruttare il potere del fiocco come accessorio per capelli? La principessa del Galles ci ha mostrato dunque il potenziale di legare la chioma con un fiocco, ora sta a noi sfruttare al massimo questo super potere.

I migliori fiocchi per capelli per copiare Kate Middleton

I modelli fra cui scegliere d’altronde sono davvero tantissimi. Puoi scegliere fra un fiocco maxi oppure mini, sottile oppure largo, così tanto da coprire la chioma. Anche per i materiali c’è l’imbarazzo della scelta. Kate Middleton adora il velluto, ma d’estate potresti anche puntare sulla delicatezza del raso o del tulle.

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Il nero resta una nuance super versatile, ma con le giornate calde e soleggiate viene voglia di provare varianti super colorate. Anche l’acconciatura fa la differenza. Abbina il tuo fiocco preferito con una coda bassa oppure ad uno chignon per un look chic, ma i fiocchi sono l’accessorio effortless anche per semiraccolti e trecce.

La posizione del fiocco poi è essenziale per raccontare il look che desideri. Se lo indossi con una pettinatura molto bassa e morbida avrai subito un’aria romantica e glamour. Se punti su un effetto coda gellata e wet ti regalerai immediatamente un tocco di modernità.

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Scegli il fiocco che preferisci e quello che pensi di poter gestire meglio. Puoi trovarlo sotto forma di fermagli, da usare per il tuo semiraccolto morbido, proprio come Kate Middleton, ma anche sotto forma di elastico per tenere ferme code e trecce senza nessun capello fuori posto.

Per terminare non dimenticare un piccolo segreto di stile, utilizzato anche dalla stessa Kate Middleton. Una volta terminato l’hairstyle ricordati di valorizzarlo, preparando i capelli all’acconciatura e aggiungendo, alla fine un tocco di spray oppure della lacca. Il prodotto texturizzante non solo ti aiuterà a far resistere l’hair look, ma regalerà anche un’allure favolosa al fiocco.

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