Citofonare Rai2, Simona Ventura e Paola Perego in accappatoio: dove e quando vederle

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Simona Ventura e Paola Perego si sono preparate a dovere per Citofonare Rai2. O quasi. Le due conduttrici, e amiche, hanno condiviso lo spot per il nuovo programma, promettendo divertimento e grandi novità per la domenica della seconda rete nazionale. Il loro ritorno era atteso da tempo e la curiosità si esaurirà il 3 ottobre con la puntata di debutto.

Citofonare Rai2, dove vedere Simona Ventura e Paola Perego

Una coppia inedita, quella formata da Simona Ventura e Paola Perego, che riporterà in tv due volti rassicuranti e molto amati del pubblico. L’intenzione di Rai2, che manderà in onda il programma ogni domenica alle 11,15, sarà quella di riprendere terreno sulla fascia mattutina non facile da agguantare e per anni occupata da Mezzogiorno in Famiglia.

La presentazione dello show ha gettato le basi per uno show che potrebbe sorprendere, trainato dalla simpatia e dalla professionalità delle due protagoniste. Si sono presentate, infatti, in accappatoio e intente a prepararsi per affrontare la nuova sfida che le attende alla domenica. La base è costituita dalla solita esuberanza frizzante che è tipica delle loro personalità.

Ventura e Perego, quando va in onda Citofonare Rai2

Il nuovo programma di Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego andrà in onda ogni domenica, alle 11,15, su Rai2. Le due conduttrici apriranno la loro casa per accogliere i telespettatori e fornire loro una serie di consigli, di idee per il fine settimana e giochi. Torna anche il gioco telefonico dei fagioli, per rendere omaggio a Raffaella Carrà.

Tante le rubriche inserite nel programma, con Massimo Cannoletta (campione de L’Eredità) che si occuperà di mostrare gli angoli più belli della nostra Italia. Con Elena Ballerini, invece, si andrà alla ricerca dei mercatini più belli e di una famiglia pronta a ospitarla per un luculliano pranzo domenicale.

Per l’angolo del divertimento, Citofonare Rai2 arruolerà Alessandra Rametta che, ogni domenica, interpreterà i personaggi più famosi con un velo di ironia. Ampio spazio sarà concesso al tema del green ma anche alla corretta tenuta del bilancio della famiglia, grazie ai consigli del commercialista Gianluca Timpone.

Non mancheranno gli ospiti, protagonisti de L’Intervista Vip, oltre agli esperti di cucina che ci insegneranno a preparare deliziose ricette. La rubrica Vicini di casa, infine, accoglierà il ritorno di Cloris – l’amata Zingara – per un racconto speciale sulle loro abitudini.