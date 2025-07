Paola Perego non è una grana per la Rai, anzi. La rete pubblica la conferma per Citofonare Rai 2 e le offre altri 2 show

Paola Perego sta vivendo una nuova ed entusiasmante fase della sua carriera. Sappiamo bene come nel mondo delle conduzioni esistano dei cicli e, di certo, Citofonare Rai 2 ne ha aperto uno nuovo per lei. Lo stesso dicasi per Simona Ventura, sia chiaro. Ecco dunque cosa prevede per lei il prossimo futuro.

Paola Perego condurrà The Floor

Come detto, Citofonare Rai 2 sia sempre benedetto per Paola Perego e Simona Ventura. Che svolta per entrambe il successo del programma, che la prima non ha nessuna intenzione di mollare. Per quanto riguarda Super Simo, sappiamo che ha detto addio ad alcune collaborazioni in essere, così da potersi ritrovare alla guida del GF Nip, il primo vero dopo molti anni.

L’amica e collega ha invece ricevuto la proposta, accettata, di presentare The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno. Prenderà il posto di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Un gioco su Rai 2 che prevede però una spalla al suo fianco. Il nome però, come riporta Davide Maggio, non è ancora spuntato. La Rai sta valutando differenti profili.

Secondo e terzo programma per Paola Perego

Le novità per la Perego non finiscono qui. Il gioco The Floor non rappresenterà infatti il suo unico impegno. Nel corso della prossima primavera sarà infatti in studio per un nuovo format, della stessa casa di produzione (Fremantle). Il titolo non è però ancora noto.

Come detto, però, tutti questi impegni non prevedono il suo passo d’addio rispetto all’apprezzatissimo Citofonare Rai 2. Sappiamo per certo, infatti, che dal prossimo 28 febbraio 2026 tornerà alla guida dello show.

I fan resteranno delusi dal fatto che i nuovi appuntamenti non andranno in onda già a partire da settembre 2025. Il motivo è presto spiegato ed è di forza maggiore: Mondiali di Sci. Saranno infatti trasmessi da Rai 2 nella stessa fascia oraria.

Il tempo perso, per così dire, sarà però recuperato in seguito. A differenza della passata edizione, infatti, non andrà in onda soltanto di domenica. Doppio slot nel palinsesto Rai, con il sabato che va ad aggiungersi al calendario. Una partenza, inoltre, che si preannuncia scoppiettante. Il 28 febbraio 2026, infatti, ci sarà la finale del Festival di Sanremo, che potrebbe essere l’ultimo con questa denominazione, con riferimento alla location storica a rischio. Ampio spazio, dunque, verrà concesso alla kermesse.

Altro che esclusa

Le prospettive per Paola Perego sono dunque tutt’altro che nefaste, come poteva sembrare a inizio luglio. Era infatti stata inserita nell’elenco degli esclusi dai Palinsesti Rai, considerando la mancanza di Citofonare Rai 2 nella prossima stagione.

Qualcuno aveva parlato di “grana Perego”, considerando il suo contratto con “garanzia”, ovvero con obbligo di ricollocamento e presenza a schermo. Ritrovarsi però da 1 programma a 3 non sembra evidenziare una mancanza di stima da parte dei piani alti, anzi.