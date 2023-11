Il programma domenicale di Simona Ventura e Paola Perego non va in onda per due settimane di seguito

Fonte: Ufficio Stampa Paola Perego, 40 anni di carriera: dagli attacchi di panico alle sfide vinte

Stop a Citofonare Rai2. Il contenuto domenicale condotto da Simona Ventura e Paola Perego non va in onda per due domeniche di seguito ma certamente non stiamo parlando di una chiusura definitiva. Il programma viene infatti sospeso temporaneamente per lasciare spazio alle gare di sci alpino, tradizionalmente in onda nella mattinata del giorno festivo per eccellenza. Le due conduttrici rimangono così a riposo (si fa per dire) e possono dedicarsi completamente agli allenamenti per Ballando con le stelle, di cui sono concorrenti.

Stop a Citofonare Rai2, Simona Ventura e Paola Perego si fermano

Si tratta di una trasmissione relativamente nuova del palinsesto televisivo ma che, grazie alla professionalità di due grandi donne della tv, sta crescendo domenica dopo domenica. Il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego si prende infatti due settimane di pausa e, secondo quanto anticipa TvBlog, è destinato a non andare in onda il 12 e il 19 novembre. Il motivo dello stop è da ricercare nell’inserimento in palinsesto delle gare legate alla Coppa del Mondo di sci alpino.

Nella prima della due domenica, è in programma l’inedita discesa libera Zermatt/Cervinia in una pista che collega Italia e Svizzera, oltre il doppio slalom di Levi per le donne. Per il 19 è invece atteso per la seconda volta lo slalom Gurgl in Austria. La squadra di RaiSport è già al completo ed è formata da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per il commento delle gare femminili e Davide Labate e Alberto Schieppati per quelle maschili. In studio troviamo invece Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Paola Perego e Simona Ventura a Ballando con le stelle

Siamo abituate a vederle alla conduzione e difficilmente dall’altra parte. Eppure, Simona Ventura e Paola Perego hanno deciso di mettersi in gioco e mostrare al pubblico le loro abilità di ballerine. Si stanno impegnando entrambe al massimo, anche se per la conduttrice piemontese i giochi sembrano davvero essere più facili. In coppia con la testa di serie Samuel Peron, sta scalando la classifica sabato dopo sabato e inizia a insidiare Wanda Nara, già candidata per la vittoria finale.

Per Paola Perego, invece, si tratta di una prova con se stessa. Ha già raccontato dei suoi problemi con la schiena, che affronta da quando era giovanissima, e sta cercando di convincere la giuria grazie al suo impegno e alle coreografie ideate da Angelo Madonia. La strada da fare è ancora molta ma su di lei si nutrono grandi aspettative: sta infatti provando a sciogliersi e a raccontare di più di se stessa, al di là della professionalità che il pubblico conosce ormai da anni.

È inoltre curioso che partecipino insieme, dato che conducono un programma sulla seconda Rete a due voci. Una bella storia di donne che sanno essere anche amiche e che, grazie all’esperienza di Ballando con le stelle, possono provare a mostrare un lato diverso di loro stesse. Simona Ventura partecipa inoltre con il suo fidanzato Giovanni Terzi, l’uomo che le ha cambiato la vita, ma come avversari. La gara è appena entrata nel vivo e, con lo stop di Citofonare Rai2, possono impiegare tutte le loro forze nel ballo.