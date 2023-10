Lite in diretta a “Citofonare Rai 2”: Gene Gnocchi contro Ventura e Perego

Fonte: IPA Simona Ventura, 10 costumi che hanno fatto la storia

Gene Gnocchi crea il caos in quella che sembrava essere a tutti gli effetti una puntata molto tranquilla di Citofonare Rai2. Il comico ha interrotto il regolare svolgimento della trasmissione con alcune parole che hanno lasciato di stucco le compagne di avventura Paola Perego e Simona Ventura. Dopo aver lanciato una frecciata alla direzione del programma si è infuriato scatenando una lite in diretta e ha poi lasciare lo studio. Ma cosa è successo?

“Citofonare Rai2”, lite in diretta

Una puntata apparentemente tranquilla quella di Citofonare Rai2 andata in onda domenica 22 ottobre. Una trasmissione interrotta però all’improvviso da un inaspettato colpo di scena. Mentre Simona Ventura e Paola Perego portavano avanti con le ospiti presenti in studio, Gene Gnocchi ha preso la parola lamentando il suo esiguo coinvolgimento nel corso della puntata. “C’era il mio pezzo, era in scaletta, adesso mi dicono che non si fa”, ha detto. Le conduttrici hanno evidentemente pensato a uno scherzo, e hanno risposto: “C’è stato Ballando, i tempi si sono dilatati”.

Una spiegazione che però non è bastata al comico che ha preso la giacca facendo il gesto di lasciare lo studio. Paola Perego è intervenuta tentando di fermarlo: “Possiamo parlarne con calma?”, ha domandato. Ma Gene Gnocchi non ha voluto sentire ragioni: “Parlarne con calma un corno! No, non sto scherzando perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Ogni volta si taglia qualcosa. A questo punto qua fatevela voi la trasmissione, fatevela voi“. Le due conduttrici hanno avuto un attimo di tentennamento e indecisione: continuare il programma o interrompere? Nella diretta si sa i tempi delle decisioni devono essere brevi e quindi, dopo poco, sono andate avanti senza dare ulteriore spazio alla questione nel corso della puntata.

Cosa è successo davvero a “Citofonare Rai2”: la spiegazione di Gene Gnocchi

C’è da dire che Paola Perego e Simona Ventura non hanno reagito in modo troppo turbato, e hanno mostrato solo qualche attimo di tentennamento. Mossa da vere professioniste che hanno glissato sull’accaduto o sapevano già che cosa sarebbe successo? Il dubbio si è fatto più concreto dopo che, stimolato anche dal pubblico, divertito più che sconvolto, Gene Gnocchi ha fatto sapere che si è trattato di uno scherzo. In un video ha spiegato: “Devo dire grazie a Paola e Simona perché siete state due attrici bravissime, ho fatto finta di essermi inalberato con voi perché dovevo prendere questo treno. Vi ringrazio, siete due compagne di lavoro impagabili”. Quindi tutta finzione quella che è andata in scena a Citofonare Rai2? Non sarebbe da escludere conoscendo l’ironia del personaggio. Questo rimane da chiarire, ma non possiamo far altro che sorridere del piccolo terremoto scatenato dai protagonisti della vicenda in una tranquilla domenica televisiva.