Herbert Ballerina a Sanremo con Stefano De Martino? “Non me l’aspettavo”. Poi punge la concorrenza

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Herbert Ballerina con Stefano De Martino

Herbert Ballerina si è raccontato a Tv Talk, tra il successo di Affari Tuoi, il rapporto con Stefano De Martino e un futuro che potrebbe riservargli nuove sorprese. Il comico non si è tirato indietro davanti alle domande degli analisti, nemmeno quando si è parlato di Sanremo. Ha risposto quasi sempre con la sua pungente ironia e, tra una battuta e l’altra, non è mancata una frecciatina alla concorrenza, ovvero a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.

Herbert Ballerina a Sanremo 2027 con Stefano De Martino?

Herbert Ballerina è ormai diventato la spalla comica di Stefano De Martino. Prima di Affari Tuoi ci sono stati Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Tanto che Mia Ceran ha paragonato la coppia a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per il comico molisano potrebbe esserci anche il Festival di Sanremo 2027?

“La domanda che non mi aspettavo”, ha esordito Herbert divertito. Poi ha aggiunto: “Questa domanda mi fa ridere perché sembra che debba andarci per forza“.

Una risposta che non chiude affatto le porte all’eventualità di salire sul palco dell’Ariston. Anzi, Herbert ha confessato che l’esperienza potrebbe piacergli, pur essendo consapevole delle difficoltà che comporta una manifestazione così importante.

“Non lo so, mi piacerebbe. Dicono sia un palco difficile. Se Stefano vuole fare qualcosa va bene, ma per adesso non mi dicono niente“, ha chiarito.

Dunque, nessuna conferma ma nemmeno una smentita definitiva. Il comico sembra disposto a seguire De Martino nella città dei fiori: del resto, chi non lo farebbe?

Herbert Ballerina e la frecciata a La Ruota della Fortuna

Nel corso dell’ospitata a Tv Talk, si è parlato inevitabilmente pure della sfida televisiva tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Herbert Ballerina ha voluto ridimensionare le voci di una rivalità tra le due trasmissioni, spiegando che il gruppo di lavoro del game show Rai è concentrato esclusivamente sul proprio programma.

“Non esiste rivalità, noi pensiamo al nostro. Già per il nostro ci stanchiamo tantissimo, figurati se pensiamo agli altri”, ha dichiarato. Poi, però, è arrivata una battuta che non è passata inosservata: “Andiamo tutti bene, adesso noi un po’ meglio”.

Da qualche settimana, infatti, Affari Tuoi è tornato a battere costantemente La Ruota della Fortuna, che non ha mai avuto un giorno di riposo. E non si fermerà neppure nel periodo natalizio, come anticipato nei nuovi palinsesti di Mediaset.

Herbert Ballerina e il rapporto con Stefano De Martino

Spazio infine al rapporto professionale con Stefano De Martino e alle ragioni che hanno portato l’ex ballerino a scegliere Herbert Ballerina come compagno d’avventura ad Affari Tuoi.

“Non lo so perché tra tutti quelli di Stasera tutto è possibile Stefano abbia scelto me, forse per una questione di età”, ha raccontato Herbert, scherzando anche su Francesco Paolantoni: “Con Paolantoni forse aveva meno futuro, scherzo, magari domani mi cade una tegola in testa”.

Il comico ha confidato che tra lui e De Martino l’intesa è stata immediata: “Ci siamo trovati subito. Lui dice che quando ha fatto Bar Stella ha chiamato me per primo. Ha puntato su di me, ma penso che alla fine sia stato un caso”.