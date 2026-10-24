Canale 5 presenta il palinsesto di Natale: La Ruota della Fortuna no stop, torna This is Me

Il Natale di Canale 5 tra conferme e grandi ritorni: Gerry Scotti e Samira Lui non si fermano, Silvia Toffanin torna in prima serata. Cambia il preserale

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Ufficio Stampa Fascino Silvia Toffanin con Pier Silvio a This is Me

Il Natale di Canale 5 si preannuncia ricco di conferme, grandi ritorni e qualche incognita. Mediaset ha svelato i palinsesti delle festività natalizie, dal 29 novembre 2026 al 9 gennaio 2027, confermando alcuni dei programmi più amati dal pubblico. Tra le certezze ci sono La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui e il ritorno di This Is Me con Silvia Toffanin. Ma a incuriosire è soprattutto il futuro del preserale, dove potrebbe arrivare una sorpresa.

Canale 5, a Natale cambia il preserale: torna Passaparola con Max Giusti?

La vera incognita dei palinsesti natalizi di Canale 5 riguarda la fascia preserale, da tempo uno dei punti più delicati della programmazione Mediaset. Nei documenti relativi al periodo delle festività, infatti, non compare il nome di Caduta Libera, sostituito da una generica dicitura: “produzione”.

Una scelta che lascia aperti diversi scenari. Il primo riguarda il possibile ritorno di Passaparola, questa volta con Max Giusti al posto di Gerry Scotti. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe il ritorno sul piccolo schermo di uno dei quiz più popolari e amati della televisione italiana.

Non è però escluso che Mediaset decida di proseguire con Caduta Libera fino all’arrivo di Avanti un Altro, atteso all’inizio di gennaio. Al momento non ci sono conferme ufficiali su un eventuale cambio di programma.

A pesare sulle valutazioni della rete sarebbero soprattutto gli ascolti deludenti di Caduta Libera, che hanno avuto ripercussioni anche sul traino del Tg5, penalizzato nella sfida con il Tg1. La scelta del nuovo preserale rappresenta indubbiamente uno dei passaggi più importanti della strategia televisiva dell’azienda di Cologno Monzese.

La Ruota della Fortuna non si ferma, in onda anche a Natale

Se il preserale resta avvolto nell’incertezza, La Ruota della Fortuna si conferma una delle certezze della programmazione Mediaset. Gerry Scotti e Samira Lui continueranno a tenere compagnia ai telespettatori anche durante le festività natalizie, senza alcuna pausa.

L’unica interruzione prevista è quella del 22 dicembre, quando il quiz lascerà spazio alla partita di Supercoppa tra Inter e Lazio.

Novità e conferme anche per la prima serata. Tu Si Que Vales dovrebbe concludersi il 12 dicembre, mentre il Grande Fratello Vip saluterà il pubblico prima di Natale. Il 9 gennaio 2027 è invece previsto il ritorno di C’è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi.

Spazio anche alle fiction italiane e alle produzioni internazionali. Tra i titoli annunciati figurano Il Labirinto delle Farfalle con Can Yaman, la nuova stagione di Viola come il Mare con Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao e Alex Bravo con Marco Bocci. Non mancheranno, poi, le soap turche, ormai presenza consolidata nel palinsesto della rete.

Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali delle festività, la sera della Vigilia, il 24 dicembre, tornerà il tradizionale concerto de Il Volo, mentre il giorno di Natale sarà trasmesso il concerto dal Vaticano. Il 31 dicembre spazio all’immancabile Capodanno in Musica, per accompagnare i telespettatori verso il 2027.

This Is Me torna con Silvia Toffanin

Tra i ritorni più attesi della stagione natalizia di Canale 5 c’è anche This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin e realizzato con il contributo creativo di Maria De Filippi. La nuova edizione promette però di essere diversa dalle precedenti, come anticipato da Pier Silvio Berlusconi.

Nato per raccontare le storie e i successi degli ex protagonisti di Amici, il format ha progressivamente allargato i propri orizzonti, coinvolgendo personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Adesso sarebbe pronto a compiere un ulteriore passo avanti, puntando su un racconto ancora più ampio del talento e delle emozioni.

A parlarne era stato proprio l’amministratore delegato di Mediaset durante la presentazione dei palinsesti estivi: “Ci saranno sicuramente delle novità, se ne sta occupando la signora, nonché grandissima professionista della televisione italiana e di Mediaset, Maria De Filippi. Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto”.

Berlusconi aveva poi chiarito la direzione del progetto: “Non sarà più legato ai successi di Amici, persone dello sport e della televisione, ma a qualche tipo di sentimento speciale diverso. Stanno lavorando a un’ulteriore evoluzione del format che celebrerà il talento a 360 gradi”.