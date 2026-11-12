La Ruota della Fortuna si ferma in estate, chi la sostituisce. L’indiscrezione

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry e Samira a La Ruota della Fortuna

Il troppo storpia e gli ascolti tv de La Ruota della Fortuna iniziano a calare. Colpa di una programmazione davvero senza sosta: ben due anni in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui. Bravissimi, ovviamente. Ma è decisamente arrivato il momento di far riposare il format. E Mediaset si starebbe muovendo proprio in questa direzione.

La Ruota della Fortuna si ferma in estate, la decisione di Mediaset

La prossima estate potrebbe portare una piccola rivoluzione nel palinsesto di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset starebbe valutando di sospendere temporaneamente La Ruota della Fortuna, il fortunato game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui, per concedere al programma una pausa dopo una lunga stagione televisiva.

Una scelta che non sarebbe legata a un ridimensionamento del format, quanto piuttosto alla necessità di preservarne la forza e l’appeal sul pubblico. Dopo quasi due anni di messa in onda continuativa, i vertici dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi starebbero infatti pensando a una soluzione alternativa per presidiare la delicata fascia dell’access prime time durante i mesi estivi.

Una soluzione pronta a puntare sull’effetto nostalgia, proprio come il game show portato al successo negli anni Novanta da Mike Bongiorno.

Torna Passaparola con Gerry Scotti, Max Giusti fuori dai giochi

Il programma scelto per prendere il posto de La Ruota della Fortuna dovrebbe essere Passaparola, uno dei quiz più popolari della storia di Canale 5. Un ritorno destinato a suscitare curiosità, soprattutto perché alla conduzione potrebbe esserci ancora una volta Gerry Scotti.

Dunque il presentatore 70enne non abbandonerebbe l’access prime time nemmeno durante l’estate, ma cambierebbe semplicemente programma, tornando alla guida di un format che ha contribuito a renderlo uno dei volti più riconoscibili (e amati) della televisione italiana.

Anche se all’inizio i progetti di Mediaset erano ben differenti. Passaparola era stato preso in considerazione per la fascia preserale, con Max Giusti alla conduzione. Il comico ha anche registrato alcune puntate zero ma non avrebbe convinto i vertici dell’azienda di Cologno Monzese.

A complicare ulteriormente la sua posizione ci sarebbero le difficoltà di Caduta Libera, che non riesce ad andare ogni giorno oltre i due milioni di spettatori. Il preserale di Canale 5 continua a rappresentare una delle fasce più problematiche per Mediaset, stretto tra la concorrenza del Tg3 e dei telegiornali regionali di Rai3 e soprattutto quella de L’Eredità di Marco Liorni, che su Rai 1 conquista quotidianamente quasi il doppio del pubblico.

Da qui l’ipotesi di affidarsi nuovamente a Gerry Scotti Passaparola. Pare che il presentatore sia più che favorevole a questo ritorno anche se un accordo definitivo non sarebbe ancora arrivato. In realtà, qualcuno aveva sussurrato anche il nome di Amadeus ma non sono arrivate ulteriori conferme a riguardo.

La sfida con Affari Tuoi e le incognite della Rai

Se Mediaset sembra avere già individuato una possibile soluzione per la prossima estate, sul fronte Rai la situazione appare ancora incerta. Anche Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, deve fare i conti con la pausa estiva e con la necessità di trovare un sostituto capace di mantenere competitivo l’access prime time di Rai 1.

La scorsa estate la tv pubblica ha puntato su una versione estiva de L’Eredità, senza però troppo successo. Anche se non è escluso un ritorno de L’Eredità Summer, magari con alcune modifiche pensate per rendere il format più accattivante.