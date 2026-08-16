La Ruota della Fortuna, Samira svela il segreto dell’estate napoletana. Gerry: “La Ruota è un piccolo miracolo”

IPA Samira Lui

Non si ferma neanche a Ferragosto La Ruota della Fortuna, che, dopo un anno intero no-stop va in onda sabato 15 agosto con una rinnovata energia. Non cedono infatti i due conduttori, Gerry Scotti e Samira Lui, sapendo di essere il programma di punta dell’access prime time firmato Mediaset e di saper tenere compagnia a così tanti affezionati spettatori. Una puntata scoppiettante, in cui non sono mancate battute e colpi di scena. Ecco com’è andata.

Samira Lui svela il segreto dell’estate napoletana

“Grazie per trascorrere con noi anche la notte più importante dell’anno”, ha esordito Gerry Scotti facendo il suo ingresso nello studio de La Ruota della Fortuna sulle note di Crazy Night suonata dai Fortuna Five, la band del programma. E i ringraziamenti sono d’obbligo per gli affezionati che nella sera di Ferragosto scelgono il fresco della propria abitazione per seguire Scotti e la sua ciurma.

“Grazie a chi ha preferito stare qui con noi e non nelle loro sagre a 40 gradi. Durante la puntata passerà Maurino con granite e anguria. Faremo anche noi la nostra festa di Ferragosto”. Una promessa mantenuta quella di Gerry Scotti, poiché la puntata si è rivelata scoppiettante già dalle prime battute.

A dare il via alle danze ci ha pensato Samira Lui, che, durante il primo gioco, ci ha fatto venire l’acquolina in bocca e ha svelato un trucco partenopeo per combattere il caldo estivo e le abbuffate di questo periodo. Dal primo gioco sui “piatti estivi”, a tema “Pasta ‘ncasciata”, la soluzione è semplice: “un piatto da spiaggia per i siciliani”, Samira ne ha approfittato per intervenire: “Che buona e se pensate che sia un po’ pesante vi fate un bel coscia apert e via”. Davanti all’incredulità del conduttore, La Lui ha spiegato: “Si tratta di una bevanda che spesso facciamo a Napoli, dove si mette l’acqua frizzante, bicarbonato e succo di limone, poi si gira, si crea un vortice, esce tutta una schiuma e la bevi con le cosce aperte. Si digerisce che è una meraviglia”. “Sentite, io non la tengo più. A Ferragosto non la tengo”, ha dichiarato Gerry tra le risate del pubblico in studio.

Chi ha vinto e com’è andata la gara

A sfidarsi nella gara di Ferragosto sono stati il campione Simone di Segrate (che in due puntate ha vinto 41.900 euro), Cristina, ricercatrice di Aversa e Tiziano, data scientist di Sesto San Giovanni (Milano). La partita è stata combattuta e coinvolgente. A prendere il sopravvento sul gioco “Il triplete” è Cristina, che mantiene la sua posizione in testa con 12.700 euro. Nel celeberrimo “Ultimo Round”, il campione in carica trova subito la bancarotta perdendo la speranza in una rimonta. Cristina diventa dunque la nuova campionessa.

Ne “La Ruota delle Meraviglie” trova tre frasi a tema “Tramonto” e con tenacia e talento riesce a indovinare tutti e tre gli enigmi e ad aprire le tre buste verdi. Cristina arriva a 28.200 euro. Un ottimo finale per una puntata speciale.