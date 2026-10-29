“Amadeus farà Passaparola su Canale 5”, l’annuncio a sorpresa di Fiorello

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Amadeus è attualmente impegnato con Amici

Il futuro di Amadeus sarà su Canale 5. Dopo il clamoroso addio alla Rai e il flop a Nove, il conduttore ha trovato spazio ad Amici di Maria De Filippi. Ma Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato ad un impegno maggiore per il 64enne. Pare infatti che sarà Amedeo Sebastiani alla guida della nuova edizione di Passaparola. A spifferarlo l’amico di vecchia data Fiorello.

Amadeus nuovo conduttore di Passaparola, parla Fiorello

Durante una puntata de La Pennicanza, su Rai Radio 2, Fiorello ha svelato una presunta proposta di Mediaset per l’amico e collega. Tutto è cominciato con uno sketch apparentemente lontano dal mondo televisivo. Durante una scenetta dedicata alle elezioni in Israele, con Fabrizio Biggio nei panni di un inviato a Tel Aviv, lo showman siciliano ha mostrato una finta scheda elettorale sulla quale campeggiava una frase destinata ad attirare immediatamente l’attenzione: “Amadeus farà Passaparola su Canale 5”.

“Ora io non voglio perdere amicizie, ma la gente mi chiama, io c’ho un sacco di amici a Mediaset”, ha aggiunto. E poi ancora: “Questa cosa qua Amadeus forse non la sa, forse gliela devono ancora dire… chi me l’ha detto non si può dire… uno di Mediaset mi ha detto ‘sai che all’amico tuo molto probabilmente gli proporranno Passaparola?'”.

Parole che, naturalmente, non equivalgono a una conferma ufficiale. Amadeus potrebbe dunque ricevere una proposta per condurre il ritorno di Passaparola, ma al momento non risultano annunci ufficiali da parte di Mediaset.

Fiorello, però, sembra avere già le idee chiare: “Secondo me lo deve fare subito, io credo che sia uno dei giochi più belli, più divertenti… poi fatto da Amadeus… secondo me potrebbe avere lo stesso successo de La Ruota della Fortuna“.

E non è mancato un avvertimento, naturalmente ironico, ai vertici Rai: “Amici della Rai, occhio! O lo riprendete subito o vi fa un mazzo così!”.

Più volte si è parlato negli ultimi mesi di un ritorno di Amadeus in Rai ma la tv di Stato non è mai sembrata particolarmente interessata.

Il ritorno di Passaparola in televisione

Il successo de La Ruota della Fortuna, tornata protagonista su Canale 5 grazie a Gerry Scotti e Samira Lui, sembra aver convinto Mediaset a puntare nuovamente sui grandi quiz del passato. Da tempo si vocifera del possibile ritorno di Passaparola, uno dei programmi più amati della televisione italiana, che potrebbe presto trovare una nuova collocazione nel palinsesto della rete ammiraglia.

Secondo le ultime voci, Mediaset avrebbe inizialmente affidato il progetto a Max Giusti, arrivando anche alla registrazione di una puntata zero. Ma i vertici di Cologno Monzese starebbero valutando altri nomi per la conduzione. Ed è proprio in questo scenario che si inserisce la clamorosa anticipazione di Fiorello, secondo cui Amadeus potrebbe ricevere una proposta per riportare in televisione il format.

Un’operazione che punterebbe sulla nostalgia, ma anche sulla capacità dei grandi classici televisivi di conquistare nuove generazioni. Del resto, Passaparola è rimasto nell’immaginario collettivo non soltanto per la conduzione di Zio Gerry, ma anche per le celebri Letterine, tra le quali hanno mosso i primi passi Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

E proprio Ilary Blasi è protagonista di un altro ritorno eccellente. Stando alle indiscrezioni più recenti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di affidarle la conduzione di Ok, il prezzo è giusto.

Per ora, però, si tratta di progetti e ipotesi ancora in attesa di conferme ufficiali. Quel che emerge è la volontà di Mediaset di riscoprire alcuni dei suoi titoli più popolari, nel tentativo di replicare il successo ottenuto con La Ruota della Fortuna. E tra Amadeus, Max Giusti e Ilary Blasi, la prossima stagione televisiva potrebbe riservare più di una sorpresa.