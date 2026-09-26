Fiorello torna su Rai1: l’annuncio (a sorpresa) sui social

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Fiorello

Un ritorno a sorpresa: mentre tutti attendevano la data di inizio di La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha annunciato che tornerà presto sulle rete ammiraglia con un progetto top secret. Il celebre showman si è affidato ad un ironico video sui social, che in pochi minuti ha raccolto migliaia di interazioni.

Fiorello torna su Rai1, l’annuncio

Niente comunicati, conferenze stampa o proclami: con un essenziale video a sorpresa sui social, Rosario Fiorello ha annunciato il suo ritorno su Rai1 a 15 anni di distanza da Il più grande spettacolo dopo il week end. Si tratta di un reel di pochissimi minuti, in cui il conduttore siciliano resta muto di fronte alla telecamera, mentre sullo schermo scorre la scritta “Prossimamente su Rai1”. Un riferimento ironico (e neanche troppo velato) alla nuova campagna pubblicitaria che vede protagonista Brad Pitt.

Per il momento non si hanno notizie sul tipo di progetto in cui Rosario Fiorello sarà coinvolto. Le sue ultime apparizioni sulla rete ammiraglia risalgono alle edizioni del Festival di Sanremo condotte dall’amico Amadeus: nel 2020 e 2021 aveva vestito i panni di co-conduttore per tutta la durata della kermesse, mentre nel 2024 era tornato come mattatore nella serata della finalissima.

L’ultima conduzione “solitaria” di Rosario, invece, risale addirittura al 2011, anno in cui andava in onda il varietà Il più grande spettacolo dopo il week-end. Probabile, quindi, che al comico possa essere nuovamente affidato uno show in prima serata, ma per il momento sembra impossibile sbilanciarsi.

Fiorello, che succede a La Pennicanza dopo il ritorno in Rai?

I fan restano anche in attesa di conferma della terza stagione de La Pennicanza, programma condotto su Rai Radio2 da Fiorello con Fabrizio Biggio. Il radio show, trasmesso dal lunedi al venerdì dalle dalle 13:45 alle 14:30, si è concluso lo scorso maggio, e oggi non risulta ancora una data di ritorno ufficiale nei palinsesti.

Tuttavia, qualche giorno fa, il direttore di Radio2 Giovanni Alibrandi aveva tranquillizzato i fan parlando di un dialogo continuo con Fiorello, e spiegando che dovranno essere sistemati alcuni aspetti tecnici perché il programma coinvolge radio, video e altre strutture Rai. Che tra gli elementi da sistemare ci fosse proprio il nuovo impegno professionale che vedrà protagonista lo showman siciliano?

Con Rosario Fiorello torna anche Amadeus?

Nonostante non siano ancora noti i dettagli del programma che vedrà coinvolto Rosario Fiorello, in molti si chiedono se il suo ritorno in Rai non possa aprire la strada anche ad un comeback del suo amico Amadeus. L’ex conduttore di Sanremo ha infatti concluso il suo contratto con Discovery, ed è pronto ad imbarcarsi in una nuova avventura al fianco di Maria De Filippi nelle vesti di commissario tecnico ad Amici.

Tuttavia, in una recente intervista Amadeus ha parlato anche del suo rapporto con la Rai, spiegando di essere molto grato all’azienda in cui ha comunque lavorato per ben 35 anni. La porta non sarebbe totalmente chiusa, e con Fiorello a fare da mediatore potrebbe essere più semplice trovare un punto d’incontro con l’azienda di Viale Mazzini in vista di un futuro ritorno.