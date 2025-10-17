Affari Tuoi, Fiorello e Fabrizio Biggio trainano la puntata di domenica 19 ottobre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Stefano De Martino, Fiorello, Fabrizio Biggio

Una domenica sera dal sapore imprevedibile, quella che attende il pubblico di Rai1. Il 19 ottobre, poco prima della consueta puntata di Affari Tuoi, Fiorello, accompagnato dal suo inseparabile compagno di scena Fabrizio Biggio, tornerà con un blitz televisivo che lo riporta sulla Prima Rete dopo molti mesi di assenza e la chiusura di Viva Rai2!, che ormai risale al 2024.

Fiorello torna su Rai1 prima di Affari Tuoi

La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato, in puro stile fiorelliano. Alle 7,28 del mattino, durante una diretta Instagram, lo showman ha rivelato i piani per l’incursione: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma… Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai1”, ha detto sorridendo, mentre Fabrizio Biggio, come sempre, lo affiancava quasi spaventato dal tono misterioso impiegato da Fiorello.

Un ritorno che sa di gioco e improvvisazione, come accade sempre quando si tratta di Rosario Fiorello. Quando gli è stato chiesto di chiarire la collocazione oraria, Fiorello ha risposto con grande sicurezza: “Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c’è niente”, mimando con la mano il gesto di uno spazio vuoto. E ha aggiunto: “Non c’è promo, non c’è pubblicità ma solo questo video. Chi vuole capire capisce”.

Poi, la conferma: lo spazio a cui Fiorello fa riferimento è quello normalmente occupato, durante la settimana, da Cinque Minuti di Bruno Vespa. Domenica, però, sarà diverso. Lo showman siciliano e il suo sodale toscano occuperanno quello spazio di transizione tra l’informazione e l’intrattenimento, creando un traino che — seppur breve — rischia di trasformarsi in un momento televisivo imperdibile.

Fiorello in radio con La Pennicanza

L’attesa è alta anche perché il duo Fiorello-Biggio ha già dimostrato, negli ultimi anni, un’abilità unica nel reinventare la comunicazione televisiva e radiofonica. Il loro linguaggio è da sempre spontaneo ma in un certo senso metateatrale, in grado di rompere ogni schema. La loro presenza, anche solo per pochi minuti, potrebbe influenzare positivamente gli ascolti di Affari Tuoi, programma che sta vivendo un momento delicato in termini di share.

Il blitz su Rai1 è un collegamento ideale tra la tv e il ritorno radiofonico dei due artisti: da lunedì 20 ottobre, infatti, Fiorello e Biggio saranno nuovamente in onda su Rai Radio2 con La Pennicanza, in diretta dalle 13,40. Un titolo che rispecchia il loro umorismo lieve ma intelligente, costruito su tempi comici perfetti e un’intesa ormai consolidata.

Quella di domenica non sarà dunque una semplice comparsa, ma una mossa strategica, una “miccia” accesa per riaccendere l’attenzione del pubblico su un’identità artistica che dura da decenni e rimane sempre fedele a se stessa. Fiorello, ancora una volta, dimostra di saper sorprendere il pubblico con semplicità e con l’arte dell’attesa, la sua, che è sempre altissima.

Il ritorno de La Pennicanza, era stato già annunciato: “In questo vecchiume che c’è in giro noi saremo una boccata di aria fresca. La ventata di aria fresa la porteremo noi che siamo vecchi, pensa!”, aveva detto riferendosi al possibile ritorno di Ok, il prezzo è giusto “perché quelli che sono giovani fanno le cose più vecchie di quelle che facciamo noi”. E ancora: “Dobbiamo tornare. Torniamo. Stiamo tornando, Radio Due aspettaci!”.