Vittoria Puccini a L’Eredità, Liorni preoccupato per la moglie: “Esco single”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Vittoria Puccini e Marco Liorni

Vittoria Puccini Professoressa per una sera a L’Eredità. L’attrice è stata protagonista del momento della Scossa, regalando al pubblico qualche anticipazione sul suo nuovo film, Il rumore delle cose nuove. Una pellicola che esplora le fragilità dei rapporti sentimentali e le conseguenze delle verità nascoste. Argomenti che hanno incuriosito anche Marco Liorni, tanto da spingerlo a fare una battuta sulla propria vita matrimoniale.

Vittoria Puccini a L’Eredità, Marco Liorni preoccupato per la moglie

Una presenza speciale nello studio de L’Eredità. Vittoria Puccini è stata ospite di Marco Liorni nella puntata di mercoledì 11 novembre per presentare Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese che la vede recitare accanto a Stefano Accorsi e Claudia Pandolfi.

Una storia corale che mette al centro le relazioni sentimentali, i segreti, i tradimenti e tutte quelle verità che, prima o poi, rischiano di cambiare gli equilibri di una coppia. “Ogni coppia ha un problema nella storia”, ha fatto sapere Liorni, invitando l’attrice a raccontare qualcosa in più.

“Sì, queste storie si sfiorano, si intrecciano, ci sono varie problematiche, anche legate ai segreti, ai non detti”, ha spiegato la Puccini. “Succederanno cose che metteranno a rischio questi rapporti o agiranno in senso positivo. È un film pieno di vita, di emozioni, di sentimenti. Parla di dinamiche vere, cose che tutti noi viviamo”.

Parole che hanno acceso la curiosità del padrone di casa ma, al tempo stesso, una certa ironica preoccupazione. “Vorrei andarlo a vedere con mia moglie. Ma non è che uno poi esce single?”, ha scherzato Liorni, alludendo alle riflessioni che un film del genere potrebbe suscitare anche nelle coppie più consolidate.

Vittoria Puccini si confessa a L’Eredità: “Sono una gattara”

Tra una risposta e l’altra dei concorrenti, Vittoria Puccini ha colto l’occasione per raccontare a L’Eredità qualche curiosità sulla propria vita privata. Ha dunque confessato di essere una grande amante dei gatti. “Le fusa mi rilassano da morire, fanno proprio bene”, ha dichiarato, rivelando così una delle sue piccole passioni quotidiane.

Ma il discorso è tornato presto al film di Paolo Genovese e alle difficoltà che accompagnano le relazioni. Vittoria ha condiviso una riflessione sul significato delle separazioni e dei cambiamenti, sottolineando come pure le esperienze più dolorose possano trasformarsi in occasioni di crescita personale.

“Le rotture, i cambiamenti, ti mettono in discussione, ti fanno uscire dalla tua comfort zone. Ti fanno scoprire cose di te stesso che prima non conoscevi”, ha sottolineato.

Chi è la moglie di Marco Liorni, citata dal conduttore a L’Eredità

La battuta pronunciata da Marco Liorni durante l’ospitata di Vittoria Puccini a L’Eredità ha inevitabilmente acceso la curiosità sulla sua vita privata. Ma chi è la moglie del conduttore?

Si chiama Giovanna Astolfi e lavora come giornalista e ufficio stampa. I due si sono sposati nel 2014, dopo una lunga relazione, e hanno avuto due figlie, Emma e Viola.

Liorni è inoltre padre di Niccolò, nato da una precedente relazione. Nonostante la grande popolarità televisiva, il conduttore ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla propria famiglia, preferendo tenere la quotidianità il più possibile lontana dai riflettori.