Pierfrancesco Favino è ospite della prima puntata di Belve, dove racconta la sua particolare sensibilità nei confronti del soprannaturale e svela la scena che l'ha messo più a disagio

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IPA Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino è tra i protagonisti della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani che torna su Rai 2 martedì 24 novembre. Insieme all’attore, nello studio della giornalista arrivano Francesco Totti e Gemma Galgani, pronti a confrontarsi con le domande dirette e spesso spiazzanti della conduttrice.

Interprete tra i più versatili e affermati del cinema italiano, Favino ripercorre alcuni passaggi della propria carriera, dalla lunga gavetta alla consacrazione, senza sottrarsi alle questioni più personali. Si parla del suo rapporto con il corpo, delle scene più difficili da girare, delle dinamiche del mondo dello spettacolo e del soprannome di Reuccio dei biopic, che non sembra particolarmente gradire.

Ma tra le rivelazioni più sorprendenti c’è anche quella legata a una particolare sensibilità nei confronti del soprannaturale: “Fin da ragazzo sento delle presenze. Capita ancora oggi. Una volta con la mia amica Sabrina Impacciatore”.

Pierfrancesco Favino e le presenze avvertite fin da ragazzo

È una confessione inaspettata quella che Favino affida a Francesca Fagnani, raccontando di percepire delle presenze fin dall’adolescenza. Una sensazione che, a quanto pare, non lo ha abbandonato nemmeno da adulto. L’attore ricorda anche un episodio vissuto insieme all’amica e collega Sabrina Impacciatore.

Un riferimento che non passa inosservato alla conduttrice, che richiama quanto raccontato dalla stessa attrice durante una precedente intervista a Belve: “Lei infatti qui a Belve ci ha riferito di una serata spaventosa”. Favino conferma, aggiungendo: “Eravamo insieme“. Poche parole, nessun dettaglio, ma tanto basta a riaccendere la curiosità intorno a un’esperienza evidentemente rimasta impressa nella memoria di entrambi.

La scena in Suburra che lo ha messo in difficoltà

Tra i momenti più delicati della propria carriera, Pierfrancesco Favino individua una scena di Suburra, il film diretto da Stefano Sollima. È stato quello il momento in cui si è sentito più a disagio nel corso della sua carriera: “Sono stato malissimo”. Nonostante il rapporto di amicizia con il regista, girare quella sequenza si è rivelato particolarmente difficile. A farlo sentire non a suo agio, spiega, era soprattutto “l’utilizzo del corpo”, anche perché si trattava di una scena che metteva in gioco una dinamica di potere.

Quando Fagnani chiede perché, allora, non abbia rifiutato di girarla, l’attore replica: “L’ho capito dopo. Non sapevo che mi avrebbe dato così fastidio”. Una riflessione che racconta anche quanto possa essere complicato, per un interprete, prevedere il proprio coinvolgimento emotivo in determinate situazioni cinematografiche.

Il lato oscuro della bellezza e il circoletto

Nel corso dell’intervista si parla anche di bellezza e delle aspettative che accompagnano gli attori. Su una cosa Pierfrancesco Favino non ha dubbi: “la bellezza a volte rischia di offuscare il talento“. Come esempio porta quello di Kim Rossi Stuart: “uno dei più grandi attori della mia generazione ma penso che a volte la sua avvenenza non abbia fatto vedere quanto invece è bravo”, osserva. Per quanto riguarda sé stesso, l’attore ammette di non piacersi particolarmente a livello fisico, senza nascondersi dietro l’immagine pubblica costruita negli anni.

Non potevano mancare le domande sul cosiddetto circoletto del cinema italiano, uno degli argomenti ricorrenti nelle interviste di Belve, partendo dall’onnipresenza dell’attore nelle produzioni nostrane e dalle critiche di chi sostiene che “fa tutto Favino”. L’attore parla anche dell’etichetta di Reuccio dei biopic, che lui non gradisce particolarmente.

A chiudere l’intervista arriva infine un momento più leggero. Sollecitato da Fagnani sulle sue capacità di imitatore, Favino si cimenta anche con le voci degli animali. “Imita anche i cani, no attori, dico i cani veri?”, lo provoca la conduttrice, dando spazio a una delle sequenze più divertenti della puntata.