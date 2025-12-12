La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira: “Era preoccupata”. Poi dà l’annuncio

IPA Gerry Scotti

Puntata ormai super natalizia e rivelatoria de La Ruota della Fortuna, andata in onda il 12 dicembre. Gerry Scotti ha confermato che il popolare game show non si ferma neppure durante le feste comandate, durante un simpatico scambio con Samira Lui. Ormai la strategia di Mediaset è chiara: si punta su La Ruota, in uno dei momenti in cui più gli italiani si riuniscono di fronte alla televisione, celebrando le festività a tavola.

Com’è andata la puntata de La Ruota della Fortuna del 12 dicembre

La puntata è iniziata come sempre con l’intro della band e l’ingresso in studio di Gerry Scotti: i riscaldamenti non servono, secondo il conduttore. A riscaldare l’atmosfera in studio ci pensa ogni sera il pubblico. Poi ha annunciato l’arrivo di Samira, con una battuta a tema: “Accendo Samira”. Perfetta nel suo minidress beige con dettagli brillanti, sulle note di Let is Snow, ha raggiunto il conduttore.

“In corridoio era tutta preoccupata: ‘C’ho i capelli umidi’. Non se ne accorgeranno”, ha detto Scotti, che ha invitato la Lui a conservarsi in vista del lavoro da svolgere nei prossimi giorni. Anche se è Natale, La Ruota della Fortuna non ha alcuna intenzione di fermarsi: “Staremo con voi tutte le feste comandate”. A giocare nella puntata del 12 dicembre sono il Campione Massimiliano, che lo è diventato con sua personale sorpresa proprio ieri sera 11 dicembre. Gli sfidanti? Valentina e Matteo.

Chi ha vinto

Scotti lo aveva detto in un fuorionda: La Ruota rimarrà con noi fino e oltre i panettoni. Dopo La Ruota del Tempo, con un riferimento a un accadimento del 1954 a Firenze (l’avvistamento di un ufo), è stato il momento de La Ruota Musicale, con in sottofondo Edoardo Bennato, hit indovinata dalla sfidante Valentina. Poi è arrivato il momento di tuffarsi nell’atmosfera de La Ruota delle Feste, introdotta proprio per il periodo festivo, che ha lasciato spazio a un ricordo molto caro al conduttore. “Questa è una notte importante per noi bambini della bassa lodigiana, la notte di Santa Lucia”.

Poco dopo, un colpo di fortuna per Matteo, che ha vinto un’auto elettrica indovinando una lettera sul tabellone: la M. Per la Cruciruota, il tema della serata è stato “Conservatorio”: tutti i musicisti della band presente in studio (in cui si trova anche Diego Fornaciari, nipote di Zucchero) sono diplomati proprio al conservatorio.

Si è parlato del pinguino saltarocce durante la parte dedicata a La Ruota degli Animali, poi via verso la manche Express, in cui lo sfidante Matteo ha provato a farsi valere: in effetti ha fatto proprio una bella manche, come ha detto Scotti. La risposta è “Per Samantha Cristoforetti è spaziale”, legata al tema “La Stazione”. Sì, un applauso clamoroso per lui in studio, dopo aver affrontato più volte la bancarotta. Dopo il triplete del Campione, è arrivato il momento dell’ultimo round: il titolo è “Forte e chiaro”, e a dare la soluzione è stato proprio lui, Massimiliano. “La legge del Campione”, così l’ha chiamata Scotti, con ogni ragione, anche se nel gioco finale non è “brillantissimo”. In totale ha anche raddoppiato con altri 20mila.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!