IPA Stefano De Martino

“Prima che qualcuno a casa cambi canale, iniziamo la partita”. Stefano De Martino ha ammonito simpaticamente così Herbert Ballerina nella puntata di Affari Tuoi di sabato 28 novembre, dopo l’ennesima trovata del suo compagno di studio: un telecomando montato sul timone di una barca. Il regalo era per Daniele, il concorrente del Veneto, precisamente di Mestre, che nella vita guida le imbarcazioni nella laguna di Venezia. E la sua partita con il pacco numero 2 è iniziata nel migliore dei modi: dopo pochi tiri ha vinto un’auto.

Affari Tuoi, Daniele dal Veneto vince l’auto: la partita del 28 novembre

Come ogni sabato, la puntata si è aperta con le presentazioni. Stefano De Martino ha salutato la new entry del Friuli Venezia Giulia, Francesca, insegnante di sostegno. Poi è toccato a Herbert, nella postazione del Veneto, dove da ieri sta cercando lo zio a Cortina. “Da un pezzo?”, gli ha chiesto il conduttore. “No, da ieri”.

Il concorrente della puntata è stato Daniele, di Mestre, ed è arrivato in studio con la compagna Caterina. Si sono conosciuti durante la pandemia: “Eravamo appena entrati in Covid, non si poteva uscire, i social hanno dato una mano”, ha raccontato. Insieme hanno un gatto nero che si chiama Morfeo. “Il dio del sonno”, ha sottolineato Herbert. “Ma noi stasera bisogna restare svegli”, ha risposto De Martino.

Per Daniele, comandante, Herbert ha un regalo: “Non è semplice districarsi”, ha spiegato Herbert, per cambiare canale più velocemente gli ha installato un telecomando sul timone”. Ed è lì che De Martino lo ha fermato, per dare il via al gioco.

La partita è iniziata bene: dopo tre pacchi blu di seguito è scattata la sfida per l’auto, con il 50% di possibilità. Daniele ha scartato il pacco e ha vinto, tra le urla dello studio e lo stupore di De Martino. All’ultimo dei primi sei tiri, però, è arrivata la prima delusione: nel pacco 11 della Sardegna c’erano i 200mila euro. “Dovevano uscire”, ha commentato Caterina. “Va bene”, ha detto Daniele.

Poi la prima telefonata del Dottore: Daniele e Caterina hanno scelto l’offerta e il Dottore ha proposto 35mila euro. Prima di decidere, Daniele ha raccontato il suo sogno: “Aprire una mia ditta di trasporti“. Oggi lavora come dipendente nel trasporto passeggeri e vorrebbe mettersi in proprio con una o due barche. Con la vincita, ha spiegato, alleggerirebbe il mutuo e farebbe delle donazioni a qualche canile: l’anno scorso ha perso il suo cane, che aveva nove anni.

Quanto ha vinto Daniele

Da lì Daniele ha giocato una partita quasi perfetta. Verso la fine sul tavolo sono rimasti 1 euro, 20 euro, 100 euro, 15mila, 100mila e 300mila euro. Dopo l’offerta è arrivata la proposta di cambio, ma Daniele l’ha rifiutata e ha tenuto il suo pacco.

Con tre pacchi rimasti, 20 euro, 100 euro e i 300mila del rosso, il Dottore ha alzato l’offerta a 50mila euro. E stavolta Daniele ha accettato. Alla fine, quindi, la coppia è tornata a casa con 50mila euro e un’auto. Non male per una serata iniziata con un telecomando sul timone. “I veterani dopo tante puntate non riescono a spuntarla contro il Dottore, chi è qui da poco è materia sconosciuta”, la considerazione di De Martino. Nel pacco che aveva pescato all’inizio c’erano 300mila euro. “No”, la risposta di Daniele. “La fortuna stasera ti aveva baciato due volte”.