Dieta con lenticchie: perdi peso e ti sgonfi

La dieta con le lenticchie è un regime alimentare che permette di perdere peso e di sgonfiare la pancia.

Come è chiaro, si tratta di uno schema che mette al centro questi preziosi legumi, ricchi di proprietà benefiche e disponibili in diverse varietà. A prescindere da quest’ultimo aspetto, quando li si nomina è necessario considerare la presenza di sali minerali come calcio, ferro e potassio.

A questo proposito vale la pena soffermarsi un attimo, facendo presente che le lenticchie rappresentano il miglior punto di riferimento per chi vuole incrementare l’assunzione di ferro senza mangiare carne; per garantire un assorbimento ottimale di questo minerale, è però consigliabile accompagnare l’assunzione di lenticchie con quella di alimenti ricchi di vitamina C. Degno di nota è poi l’apporto di fibre insolubili, grazie alle quali è possibile contrastare i problemi di stipsi, spesso alla base dell’aumento di peso e del gonfiore addominale.

Le lenticchie garantiscono un apporto energetico pari a 120 calorie circa ogni etto di prodotto. Sulle loro proprietà sono stati effettuati numerosi studi scientifici. Tra questi è possibile citarne uno risalente al 2018. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine del Journal of Agricultural and Food Chemistry, è stata portata avanti da un’equipe scientifica della Clemson University (USA) e ha permesso di scoprire che le lenticchie sono in grado di abbassare i livelli dei trigliceridi e di migliorare la qualità del microbiota intestinale nei ratti.

Prive di colesterolo, le lenticchie sono notoriamente ricche di proteine nobili e, per risultare più digeribili, andrebbero decorticate o frullate. L’assunzione del loro tegumento esterno può infatti provocare – in casi rari – degli episodi di meteorismo. A questo punto, viene da chiedersi quali siano le migliori ricette a cui fare riferimento.

Dal momento che le lenticchie sono uno degli alimenti più antichi della cucina povera italiana, le alternative sono numerose! In questo novero è possibile includere la zuppa di lenticchie alla siciliana, buona sia calda, sia fredda nelle insalate (si può portare in tavola anche con l’aggiunta di pasta).

Tra le altre idee per gustare al massimo le lenticchie troviamo l’hummus, semplice da preparare e a dir poco sfizioso, ma pure un fantastico piatto unico come l’insalata lenticchie, rucola e tonno. Ovviamente prima di iniziare ad assumerle è opportuno chiedere il parere del proprio medico curante.