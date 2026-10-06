Michelle Hunziker, quando ha debuttato sul palco di Zelig e quante volte l’ha condotto

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Michelle Hunziker e Claudio Bisio a Zelig

Michelle Hunziker torna dove tutto era cominciato. Da stasera, martedì 6 ottobre, il palco di Zelig si ripopola in prima serata su Canale 5 e a fare gli onori di casa è lei, affiancata da Ale e Franz. Lo stop è ufficiale: la coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lascia il timone a un trio inedito. Per Michelle, però, non è un debutto. È un ritorno a bottega.

Quando Michelle Hunziker ha debuttato a Zelig: si torna al 2000

Per ritrovare la prima volta bisogna riavvolgere il nastro fino alla primavera del 2000. Dal 31 marzo di quell’anno, con Claudio Bisio di nuovo alla conduzione, il programma perde il vecchio sottotitolo e diventa semplicemente Zelig, allargando il suo successo anche grazie alla presenza di Michelle Hunziker. Lei aveva ventitré anni, una risata contagiosa e nessuna paura di stare accanto a un capocomico come Bisio: la seconda serata di Italia 1 diventò in poco tempo un appuntamento fisso.

Funzionò subito, e non fu un caso. La conduzione restò invariata fino al 2003, gli anni in cui si fecero notare Ficarra e Picone, Ale e Franz con i loro personaggi noir, Max Pisu e Fabrizio Fontana nei panni di James Tont. Poi arrivò il salto di qualità: nel 2003 lo show passò in prima serata con il nuovo titolo di Zelig Circus, trasferendosi in un tendone da circo a Sesto San Giovanni e ottenendo un successo enorme anche nella sfida con il Festival di Sanremo. Michelle, in quella stagione, era già diventata un ingranaggio del meccanismo.

Quante volte Michelle Hunziker ha condotto Zelig e perché Bisio e Incontrada non ci sono

Facciamo il conto, visto che è la domanda che gira di più in queste ore. Quattro edizioni di fila tra il 2000 e il 2003 al fianco di Bisio. Poi il testimone passa a Vanessa Incontrada, ma la Hunziker non sparisce del tutto dal palco: nell’ottobre 2014 torna per due puntate della diciottesima edizione, affiancata prima da Rocco Papaleo e poi dal Mago Forest. E ancora: dal 1º dicembre 2016 conduce con Christian De Sica le quattro puntate di Zelig Event. Con Zelig 30 siamo quindi alla settima volta da padrona di casa, un record che nessun’altra conduttrice può vantare su questo palco.

Il motivo dello stop? Nessuna lite, solo calendari incrociati. L’annuncio è arrivato dagli autori storici Gino e Michele: Claudio Bisio si dedicherà alla regia del suo secondo film, mentre Vanessa Incontrada condurrà un nuovo ciclo del suo show con Gigi D’Alessio. I due, che hanno guidato insieme undici edizioni, si erano già congedati a febbraio con un “Sono stati 30 anni bellissimi” che sapeva tanto di arrivederci.

Stasera, intanto, si festeggia. Sono quattro gli appuntamenti previsti per il trentennale, con Gerry Scotti e Paolo Rossi super ospiti della prima puntata. Arriva anche il “Best Minute”, un programma nel programma in cui Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio pescano i momenti più divertenti dai circa 25mila minuti d’archivio, mentre la musica dal vivo è affidata alla Roy Paci Òrchestra. Sul palco si alternano veterani come Raul Cremona, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, Antonio Ornano e Nuzzo e Di Biase insieme alle nuove leve, e chi non riesce a seguire la diretta può recuperare tutto su Mediaset Infinity.

Michelle, in fondo, non deve ambientarsi: ha solo rimesso le chiavi nella toppa di una casa che conosce a memoria.