Miriam Leone, Le mille e una notte (in nero): il total black che ha sedotto Marrakech

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Miriam Leone, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno cambiata)

Nessun tappeto volante, nessuna lampada magica, nessun misterioso genio bluastro pronto a esaudire tre desideri: la vera magia, nel cuore di Marrakech, stavolta l’ha compiuta Miriam Leone grazie appena al suo invidiabile senso dello stile.

In città per una sola notte, l’attrice si è proposta di riuscire ad incarnare le atmosfere da favola de Le mille e una notte con il giusto tocco di modernità, ovvero bandendo le mitiche opulenze dorate per rifugiarsi in un nero assoluto e ipnotico. E ci è riuscita.

Miriam Leone, che ha conquistato anche Marrakech a colpi di mistero e sensualità

Ci sono città tanto suggestive da amplificare persino il fascino di chi le visita, e Marrakech è senza dubbio una di queste. Lo sa bene Miriam Leone, che immortalata sotto le soffuse luci dorate e le ombre avvolgenti della perla del Marocco si è trasformata in una moderna Sherazade, giusto il tempo di una serata.

Avvolta in una nuvola total black, tra grande glamour e un pizzico di mistero, l’ex Miss Italia ha saputo rievocare immediatamente le stesse atmosfere uniche e affascinanti de Le mille e una notte, aggiungendovi un capitolo modaiolo a dir poco imperdibile.

A colpire nel segno, per l’ennesima volta, è stato l’iconico connubio tra la più rigorosa sartorialità maschile e una buona dose di raffinata sensualità al femminile: se la parte inferiore della tenuta arabeggiante era dominata da un’imponente maxi gonna a vita alta, ampia e con scenografica balza sul fondo a rendere ipnotico ogni passo, quella superiore è stata ridotta all’essenziale. Quasi letteralmente.

A gran sorpresa, a fare le veci del sottogiacca minimal era un semplice reggiseno a triangolo, una scelta senz’altro audace, che ha messo in primo piano addome e décolleté, complice anche una lunga collana dorata e scintillante en pendant con gli orecchini.

Per bilanciare questa esplicita quanto sfrontata sensualità, aggiungendo al contempo una nota moderna all’insieme, ecco poi un blazer oversize di stampo mannish indossato rigorosamente aperto adagiato con disinvoltura sulle spalle, in perfetta chiave “effortlessly chic”.

Gioielli dorati e chignon perfetto: è pura magia

Un ruolo fondamentale nel successo di questa mise è stato senza dubbio affidato ai punti luce: in netto contrasto con il tessuto scuro, i gioielli dorati menzionati qualche riga fa non hanno solo illuminato il bellissimo volto dell’attrice, ma hanno richiamato soprattutto l’innata opulenza del posto e le sfumature calde della sua solenne architettura a far da sfondo.

Per l’occasione, l’iconica chioma rossa è stata invece raccolta in uno chignon basso praticamente perfetto, il che ha messo fortemente in risalto lo sguardo felino bistrato di scuro e le labbra rosso granata che hanno costituito il beauty look.

Insomma, se la vera Sherazade doveva inventarsi una storia diversa ogni sera per riuscire a salvarsi la vita, sembra che alla nostra Miriam Leone sia bastato un solo, strepitoso look per prendersi tutto il castello. D’altronde quando si possiede quell’attitudine, e la giacca giusta a portata di mano si intende, tre desideri sono persino troppi: ne basta uno, e forse è già stato esaudito.