Elodie e Mahmood, belli, complici e tremendamente cool

IPA Elodie e Mahmood alla mostra di Luigi &Iango a Roma

Elodie e Mahmood insieme, a Roma, hanno regalato uno di quei momenti fashion che meritano più di uno sguardo. L’occasione è stata l’inaugurazione di Corpi Speciali, la mostra fotografica di Luigi & Iango, che ha riunito nella Capitale alcuni dei volti più interessanti dello spettacolo e della moda. E se sul red carpet i due artisti hanno sfoggiato look molto diversi, è stato su Instagram che hanno mostrato tutta la loro complicità, posando insieme in una serie di scatti dal fascino decisamente editoriale.

Elodie e Mahmood, la coppia più cool della serata a Roma

Belli, complici e con una naturale predisposizione a stare davanti all’obiettivo. Elodie e Mahmood hanno tutte le carte in regola per essere una delle coppie fashion più interessanti della scena musicale italiana. Non una coppia sentimentale, naturalmente, ma un duo che condivide molto più della passione per la musica: entrambi hanno costruito negli anni un’identità estetica riconoscibile, fatta di sperimentazione, sensualità e una certa insofferenza verso le regole più convenzionali dello stile.

Lo hanno dimostrato ancora una volta a Roma, in occasione dell’inaugurazione della mostra Corpi Speciali di Luigi & Iango, ospitata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Un evento che ha portato nella Capitale il meglio della fotografia contemporanea, trasformando il red carpet in una piccola passerella di celebrity, artisti e personalità del mondo della moda.

Ma a conquistare davvero l’attenzione sono state anche le immagini condivise successivamente da Elodie sul suo profilo Instagram. In uno degli scatti, i due posano abbracciati su una terrazza romana, con la città illuminata alle spalle. Lei appoggia con disinvoltura una mano sulla spalla di Mahmood, lui la stringe in vita e guarda dritto verso l’obiettivo. Nessuna posa particolarmente elaborata, nessun bisogno di strafare: l’effetto è quello di una campagna di moda nata quasi per caso.

A rendere ancora più interessante l’immagine è il contrasto tra i loro outfit. Bianco luminoso per Elodie, nero assoluto per Mahmood, due interpretazioni diverse dell’eleganza contemporanea che, accostate, funzionano alla perfezione. E anche se siamo abituati a vederli sperimentare con la moda, questa volta hanno trovato una sintonia stilistica particolarmente riuscita.

Elodie, il minidress bianco con le piume è pura sensualità

Per una serata dedicata all’arte e alla bellezza del corpo, Elodie ha scelto un abito che sembra interpretare perfettamente lo spirito dell’evento. La cantante ha indossato un minidress bianco firmato The Attico, appartenente alla collezione Autunno 2026, che combina una silhouette essenziale con un dettaglio scenografico capace di trasformare completamente il look.

Il vestito presenta una linea corta e aderente, studiata per seguire delicatamente le forme senza costringerle. Il tessuto bianco, dalla superficie liscia e compatta, crea una base pulita sulla quale spicca l’elemento più interessante dell’intero outfit: un voluminoso inserto di piume di struzzo che incornicia la parte superiore dell’abito.

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Lo scollo all’americana lascia scoperte le spalle, mentre le piume, leggere e vaporose, si sviluppano intorno al décolleté e lungo la parte alta del busto, introducendo un movimento quasi teatrale. Il contrasto tra la struttura minimalista del minidress e la morbidezza delle decorazioni dà vita a un equilibrio particolarmente riuscito, a metà strada tra glamour contemporaneo e suggestioni da diva.

Mahmood, il completo nero che rivoluziona l’eleganza maschile

Accanto a lei, Mahmood sceglie una direzione estetica apparentemente opposta, ma altrettanto interessante. Per l’inaugurazione romana, il cantante punta su un completo sartoriale total black a tre pezzi, reinterpretando alcuni codici tradizionali dell’eleganza maschile con un’attitudine contemporanea e decisamente sensuale.

La giacca presenta una costruzione strutturata, con spalle ben definite, revers classici e una linea che accompagna il busto senza risultare eccessivamente aderente. Sotto, però, niente camicia: Mahmood indossa un gilet nero direttamente sulla pelle, caratterizzato da una profondissima scollatura a V che lascia scoperto il petto.

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È proprio questo dettaglio a cambiare completamente il carattere dell’outfit. Un elemento tradizionalmente formale, come il gilet sartoriale, diventa il protagonista di un look audace, che gioca con la sensualità senza rinunciare all’eleganza. A impreziosirlo compare anche una sottile catena decorativa che collega i bottoni, aggiungendo un richiamo quasi rétro alla composizione.

I pantaloni abbandonano invece le linee asciutte della sartoria classica per una silhouette ampia e fluida, con un drappeggio morbido che crea movimento lungo le gambe. Il tessuto cade abbondante fino alle scarpe, un paio di stringate nere lucide, contribuendo a costruire un’immagine rilassata ma estremamente curata.