Elodie torna su Instagram in abito cortissimo e complice con Mahmood. Il gesto di Franceska

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Elodie in bianco

Un white look da manuale: in alcuni scatti pubblicati sui social, Elodie si mostra in tutto il suo splendore, puntando su uno stile glamour e sofisticato. Complice l’inaugurazione di una mostra fotografica, la cantante ha condiviso con i fan alcune immagini della serata, posando in compagnia dell’amico e collega Mahmood. E Franceska? Pur non essendo tra le protagoniste del carousel, la ballerina ha comunque fatto sentire la propria presenza con un commento che non lascia spazio a dubbi. I fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo.

Elodie, bellissima in bianco con Mahmood

Dopo aver illuminato Parigi partecipando alla nona edizione de Le Défilé L’Oréal Paris, Elodie torna a stupire con uno dei suoi look. Sui social, infatti, la cantante ha pubblicato una serie di scatti realizzati in occasione di un importante evento artistico nella Capitale, che l’ha vista posare accanto ad altri celebri volti del mondo dello spettacolo.

Per la presentazione della mostra fotografica Luigi & Iango. Corpi speciali, Elodie ha scelto un look dal sapore rétro, senza rinunciare alla sensualità. La cantante ha sfoggiato un mini dress bianco con scollo all’americana e una ricca applicazione di piume tono su tono sul busto. Décolleté coordinate con tacco a spillo e una borsa a mano metallizzata hanno completato l’outfit della star, che negli ultimi mesi sembra aver abbracciato uno stile sempre più glamour e ricercato.

Se in passato ci aveva abituati a capelli cortissimi, lunghe chiome corvine o voluminosi ricci, per la sua uscita romana Elodie ha sorpreso tutti con un caschetto corto e riga laterale. Il make-up? Un trionfo di tonalità naturali, con particolare attenzione allo sguardo.

Accanto a lei, in alcuni scatti, compare anche l’amico Mahmood, che conferma il suo status di icona di stile. L’artista sfoggia un’inedita chioma riccia e baffi ben definiti, senza rinunciare all’eleganza di un completo sartoriale indossato sulla pelle nuda, senza camicia.

I due artisti sono legati da un rapporto di profonda stima professionale: Mahmood ha infatti scritto per la collega alcuni dei suoi brani più famosi, tra cui Andromeda, presentato al Festival di Sanremo.

La reazione di Franceska agli scatti di Elodie

Scorrendo il post pubblicato da Elodie, non si scorge al suo fianco la fidanzata Franceska Nuredini: un’assenza che, ad ogni modo, non dovrebbe preoccupare i fan. La ballerina ha infatti commentato gli scatti della compagna con l’emoticon di un bacio, mettendo a tacere chi parlava di una presunta crisi.

In molti, tuttavia, si augurano di rivedere presto la coppia insieme: “Mancate terribilmente”, scrive una follower, facendosi portavoce dei desideri del fandom. Sui social, infatti, le apparizioni delle due insieme sembrano essersi sensibilmente diradate dall’inizio dell’autunno: mentre gli scatti estivi documentavano vacanze di coppia e giornate spensierate al mare, a settembre non sono stati pubblicati contenuti che le ritraessero insieme.

La storia d’amore, ad ogni modo, sembrerebbe procedere a gonfie vele: la riduzione degli scatti sui social sarebbe quindi il frutto di una precisa scelta della cantante, intenzionata, probabilmente, a proteggere la propria vita sentimentale tenendola lontana dai riflettori. In poche parole, meno gossip e più look.