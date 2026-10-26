Elodie e Franceska innamorate su Instagram: la nuova casa a Milano

Elodie e Franceska sono sempre più innamorate e su Instagram svelano di essere andate a convivere insieme a Milano.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

La storia d’amore di Elodie e Franceska procede a gonfie vele, così tanto che la coppia avrebbe deciso di andare a convivere. A svelarlo è stata su Instagram proprio la ballerina che ha pubblicato un carosello di foto che raccontano le giornate delle due innamorate, fra mattinate lente, look alla moda e divertimento.

Elodie e Franceska convivono: la nuova vita insieme a Milano

La relazione fra Franceska ed Elodie compie un nuovo importante passo, quello della convivenza. Come era stato già annunciato da mesi – complici alcune foto postate da Elodie in cui svelava i lavori di ristrutturazione in una casa – la coppia è andata a convivere.

A raccontare la nuova vita a due nel loft milanese, Franceska Nuredini che ha pubblicato alcuni scatti che mostrano la quotidianità con Elodie. Momenti di complicità che svelano il forte sentimento fra le due. In alcune immagini le vediamo abbracciate nel letto, ancora sveglie e in un’atmosfera rilassata e intima.

Scopriamo poi le loro cene casalinghe, con i taralli napoletani e il tiramisù fatto in casa. Scene di vita semplici, che restituiscono il privato di una coppia come tante, con abitudini quotidiane, momenti di relax e tranquillità. Ci sono i selfie fatti allo specchio prima di uscire, Franceska che va in palestra ascoltando musica ed Elodie che beve un caffè al bar.

Ciò che traspare è senza dubbio un sentimento forte, un amore che ha travolto entrambe e che sembra destinato a crescere sempre di più. Sia Franceska che Elodie non hanno mai parlato pubblicamente della loro relazione, ma le due donne hanno preferito raccontarlo attraverso immagini postate sui social.

Dalla primissima vacanza insieme in Thailandia, fra sguardi complici e risate, sino al bacio immortalato in Giappone, durante un viaggio di coppia fatto di sushi, momenti divertenti e scoperte straordinarie.

Elodie e Franceska, l’ombra di Megan Ria

Nulla sembra poter turbare la serenità di Elodie e Franceska che continuano a vivere con estrema semplicità e complicità il loro rapporto d’amore. Nemmeno l’ingresso di Megan Ria, ex amica di Franceska, nella casa del Grande Fratello Vip, è riuscito a mettere in difficoltà la cantante e la ballerina.

Megan, ex ballerina del tour di Elodie (proprio quello in cui si è innamorata di Franceska), è infatti arrivata nello show condotto da Ilary Blasi dopo che per settimane si era parlato del misterioso unfollow su Instagram della cantante romana, per colpa di presunte gelosie.

Megan inizialmente si era rifiutata di parlare della fine dell’amicizia con Franceska durante la diretta tv, poi si era confidata con gli altri concorrenti dello show.

“C’è stato un bacio a stampo, senza malizia – aveva confessato a Marina La Rosa -. I gossippari hanno preso queste foto e hanno detto ‘Non è che Elodie si è ingelosita?’. Ma Elodie non si è ingelosita di niente. Non so effettivamente cosa abbia dato fastidio ad Elodie, però c’è stato qualcosa che le ha dato fastidio nel mio comportamento. Qualcosa che io non so”.

Franceska è innamorata e la capisco perfettamente – aveva aggiunto -. Quindi in questo momento non ha preso posizione. Io a Franceska voglio bene, in questo momento secondo me è molto coinvolta emotivamente e quindi non ha voluto prendere posizione. Quindi si è un po’ allontanata da me. Ma lo capisco. Io con loro non ho avuto un confronto”.