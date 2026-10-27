Kate Middleton, la sorpresa finita male per George

Kate Middleton è brava a fare tutto. Ma c'è una cosa che proprio non le riesce e ha confessato che questo le ha impedito di fare a George un regalo speciale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images George, Kate Middleton e William

Anche Kate Middleton ha qualche difetto. Malgrado sia una donna dalle mille risorse, persino a lei non riesce a fare qualche cosa. E questo le ha impedito di fare una sorpresa speciale a suo figlio George. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, i molti hobby della Principessa del Galles

Kate Middleton ha molte passioni e riesce bene in tutto ciò che fa. L’abbiamo vista suonare il piano come una musicista professionista, è un’abile fotografa e molti suoi scatti sono diventati ritratti ufficiali della Famiglia Reale. Inoltre, è un’esperta d’arte che ha studiato all’università.

È noto il suo amore per lo sport, di qualunque tipo. Adora il tennis come la vela, le camminate in montagna come il nuoto. Non c’è attività fisica che Kate non affronti con coraggio e successo, tanto che la competizione con William è altissima e di solito a vincere nelle gare sportive è sempre lei.

La passione per lo sport l’ha trasmessa anche ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Se la Principessina è la più atletica dei tre, Louis ha ereditato dalla mamma il dono della fotografia.

A tutto questo va aggiunto che Kate se la cava piuttosto bene anche ai fornelli. Di solito si occupa lei delle cene in famiglia e anche di preparare dolcetti e torte in occasione dei compleanni dei suoi figli.

Ma anche la Principessa ha i suoi limiti e questo la rende una comune mortale. Se è atletica, creativa e ha manualità, c’è un’attività che proprio non le riesce.

Kate Middleton, l’hobby in cui ha fallito

Kate non sa lavorare la maglia. La Principessa del Galles ha confessato che quando era incinta di George ha provato a cimentarsi con gomitoli e aghi ma il risultato è stato assai scadente.

“Ho provato a lavorare a maglia quando è nato George. Ho provato a fargli un maglioncino speciale, ma a metà ho fatto un errore” e non ha più proseguito scoraggiata. Così, ha raccontato in occasione di una delle sue uscite pubbliche di qualche tempo fa.

Kate trova il lavoro a maglia molto ostico. “È incredibile, ma così difficile” ha detto. Dunque, la sorpresa speciale per George è finita male. Infatti, la mamma non ha portato a termine il maglioncino, malgrado avesse preso lezioni di maglia per poter realizzare tutto un corredo a mano.

Lady Middleton ci ha provato ma ha capito che non faceva per lei. Infatti, non ha nemmeno tentato di riprendere in mano gli aghi quando aspettava Charlotte e Louis.

Non sappiamo se il golfino per George sia stato portato a termine da nonna Carole o da qualche assistente di Palazzo. Ma il desiderio della Principessa di fare un guardaroba con le sue mani ai figli si è spento al primo tentativo.