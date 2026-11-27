IPA Monica Bellucci

La vera eleganza non conosce età e a dimostrarlo è, ancora una volta, Monica Bellucci. L’occasione è stato il red carpet della nuova edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech, dove l’attrice ha sfoggiato uno splendido abito nero scintillante, firmato Fendi. Una silhouette fluida e luminosa, perfetta per esaltare la sua bellezza mediterranea, completata da un inatteso ritorno ai capelli lunghi.

L’abito scintillante con pochette abbinata

Come anticipato, per l’attesa serata di gala l’attrice si è affidata alla maison Fendi, di cui è ambasciatrice, con una creazione che unisce rigore e sensualità. Monica Bellucci ha scelto, infatti, un maxi abito da sera nero dalla linea fluida, che accarezza e mette in risalto la silhouette senza costrizioni. L’abito è interamente ricoperto di micro-paillettes, perfette per catturare la luce dei flash, con taglio asimmetrico monospalla che lascia scoperta una sola spalla, valorizzando la figura con grande naturalezza ed eleganza.

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A completare il look di Marrakech, accessori essenziali e preziosi: una piccola pochette da sera, nello specifico l’iconica borsa Baguette firmata dalla stessa maison Fendi e decorata con paillettes in coordinato con la trama brillante dell’abito, insieme a un paio di orecchini di diamanti a illuminare il volto.

Dopo le mise in total black sfoggiate nel corso dell’anno, il nero si conferma la sua cifra stilistica prediletta sul red carpet. Ricordiamo il look indossato lo scorso febbraio ai BAFTA, quando aveva scelto un abito nero a spalle scoperte di Stella McCartney con collier Cartier di diamanti e zaffiri. O ancora, il look sfoggiato ad agosto a Locarno, un abito Fendi in pizzo macramè nero firmato da Maria Grazia Chiuri, impreziosito da gioielli Cartier in oro giallo.

Il ritorno ai capelli lunghi

Se l’abito da sera è già qualcosa di cui parlare, a sorprendere i fan è stato l’hairstyling dell’attrice che, dopo aver preferito per anni carré e lunghezze medie, a 62 anni è tornata ai capelli lunghi della sua giovinezza. La chioma scende morbida a incorniciare i lineamenti, illuminata da riflessi chiari creati ad arte per donare luce e movimento.

Un cambiamento che certamente possiamo aspettarci da una donna come Monica Bellucci, che vive con serenità il passare del tempo, lontana dalle ossessioni di ritocchini vari. Argomento che le sta a cuore e di cui ha parlato in più occasioni alla stampa: Monica preferisce invecchiare con dignità, ricordando che a 50 o 60 anni non si hanno le stesse esigenze dei 20 anni.

Il suo equilibrio passa attraverso la dieta mediterranea, senza rinunciare a pasta, dolci e un bicchiere di vino, abbinando l’alimentazione allo sport, in particolare nuotate di circa 45 minuti e un allenamento moderato di Pilates, che ama praticare soprattutto in vista degli impegni di lavoro.

Sul red carpet per Ketticè

Partecipare al Marrakech Film Festival 2026, in programma dal 20 al 28 novembre con Marion Cotillard nelle vesti di presidente di giuria, per Monica Bellucci è quasi un ritorno a “casa”. Ormai è un’ospite affezionata della kermesse che unisce glamour e cinema d’autore. È nel deserto del Marocco che ha girato il cult Asterix e Obelix: Missione Cleopatra, nel 2018, ed è sempre a Marrakech che è tornata nel 2024 per presentare il film dedicato a Maria Callas.

Stavolta l’attrice ha calcato il red carpet prima della proiezione di Artificial di Luca Guadagnino, posando accanto allo stesso regista e a Giovanni Tortorici. Due nomi tutt’altro che casuali: proprio con Tortorici alla regia e Guadagnino alla produzione, la Bellucci presenta il film Ketticè, girato in Sicilia, in cui interpreta un’aristocratica matriarca e che le è già valso il Pardo per la miglior interpretazione a Locarno 2026.