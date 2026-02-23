Monica Bellucci, il fascino eterno del nero couture
Monica Bellucci ai BAFTA dimostra ancora una volta che l’eleganza assoluta passa dalla sottrazione. Il lungo abito nero firmato Saint Laurent accarezza la silhouette con una linea sirena pulitissima, esaltata dallo scollo a cuore e dalle maniche lunghe che regalano un’allure sofisticata e senza tempo. Nessun eccesso, solo equilibrio perfetto tra proporzioni e portamento, mentre il collier di diamanti e smeraldi illumina il décolleté diventando l’unico, prezioso punto luce. I capelli sciolti con frangia morbida e il make-up nei toni caldi completano un look che non segue le tendenze ma le supera, muovendosi in quella dimensione di glamour cinematografico che Monica Bellucci conosce meglio di chiunque altra.