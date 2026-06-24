Marion Cotillard e Kristen Stewart, sfida di stile a Biarritz tra classe innata e anticonformismo

Tra Chanel couture e styling fuori dagli schemi, Marion Cotillard e Kristen Stewart catalizzano l’attenzione al Festival Nouvelles Vagues di Biarritz

IPA Marion Cotillard e Kristen Stewart al Festival Nouvelles Vagues di Biarritz in Chanel

Al Festival Nouvelles Vagues di Biarritz non sono stati solo i film a catturare l’attenzione. Sul tappeto rosso della manifestazione dedicata alle nuove generazioni del cinema, due donne diversissime tra loro hanno dato vita a una delle sfide fashion più interessanti dell’estate. Da una parte Marion Cotillard, appena entrata nel suo cinquantesimo anno con quella grazia tutta francese che sembra non conoscere il passare del tempo. Dall’altra Kristen Stewart, regina dell’anticonformismo contemporaneo, capace ancora una volta di trasformare un outfit controverso in una dichiarazione di stile. Due modi opposti di interpretare la moda, due personalità fortissime e un unico scenario: la costa basca francese, avvolta dal caldo di fine giugno.

Marion Cotillard, 50 anni di fascino francese e un look Chanel da manuale

C’è qualcosa di profondamente francese nel modo in cui Marion Cotillard attraversa il tempo. Nessuna ricerca dell’effetto speciale, nessuna provocazione studiata a tavolino. Solo un’eleganza naturale che sembra appartenere a un’altra epoca e che, proprio per questo, continua a risultare incredibilmente contemporanea.

Invitata al Festival Nouvelles Vagues per presentare uno dei suoi film del cuore, l’attrice ha scelto una creazione Chanel che rappresenta alla perfezione l’evoluzione del red carpet moderno. Niente abito principesco, niente silhouette da diva hollywoodiana. Marion ha preferito un sofisticato completo composto da pantaloni sartoriali color beige e da un lungo top senza maniche ricamato con perline, cristalli e piume color verde menta.

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Il look, identificato come il numero 67 della collezione Chanel Métiers d’Art 2026 firmata da Matthieu Blazy, gioca magistralmente sul contrasto tra rigore e leggerezza. La struttura impeccabile dei pantaloni, con piega centrale e taglio fluido, incontra la parte superiore ricca di lavorazioni artigianali. Il risultato è una silhouette raffinata ma mai rigida, preziosa senza risultare eccessiva.

A colpire è soprattutto il modo in cui Marion Cotillard indossa il completo. Perché se il look è certamente spettacolare, è il suo portamento a renderlo memorabile. Le spalle rilassate, il sorriso appena accennato, i capelli sciolti portati all’indietro e un beauty look quasi impalpabile lasciano che siano gli abiti a parlare senza mai sovrastare la donna.

Kristen Stewart rompe le regole con shorts, maglia off shoulder e mocassini

Se Marion Cotillard rappresenta la tradizione reinterpretata con intelligenza, Kristen Stewart è l’esatto opposto. Da anni l’attrice americana ha costruito la propria immagine pubblica sfidando sistematicamente le convenzioni del red carpet.

Presidente della giuria del Festival Nouvelles Vagues 2026, Stewart è arrivata a Biarritz con un look destinato inevitabilmente a dividere il pubblico.

L’attrice, storica ambasciatrice Chanel, ha scelto un outfit che sfugge a qualsiasi classificazione tradizionale. Niente abito da sera, niente completo sartoriale. Kristen Stewart si è presentata con una maxi maglia in maglia nera portata scivolata sulle spalle, decorata da bande color crema e rosso che richiamavano un’estetica college reinterpretata in chiave luxury.

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A rendere il tutto ancora più sorprendente sono stati gli shorts coordinati indossati sotto il vestito. Un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra appassionati di moda e osservatori del settore.

La vita è stata sottolineata da una cintura Chanel nera con fibbia dorata a doppia C, mentre ai piedi l’attrice ha scelto un paio di mocassini neri dall’anima quasi maschile. A completare il look, occhiali da sole scuri, capelli effetto bagnato e quell’attitudine disinvolta che da sempre rappresenta la sua firma stilistica.

Il risultato? Un outfit che probabilmente molte persone non indosserebbero mai, ma che su Kristen Stewart appare perfettamente coerente.