Angelica e Aurora sono le figlie dei Jalisse: lontane dalla musica e molto diverse fra loro.

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IPA I Jalisse

I Jalisse non sono solamente un duo musicale, ma anche una coppia unita da un sentimento fortissimo. Dal legame di Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono infatti nate due figlie: Angelica e Aurora.

Quanti figli hanno i Jalisse

Vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone Fiumi di parole, i Jalisse hanno segnato la storia della musica. Non solo grazie ad un brano indimenticabile, ma anche per via dei numerosi tentativi (ben ventinove) di tornare sul Palco dell’Ariston, tutti falliti.

Era il 1990, quando Fabio Ricci e Alessandra Drusian si incontrano per la primissima volta nello studio di una casa discografica. In quel periodo Alessandra era reduce dal successo in numerosi concorsi musicali in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, mentre Fabio lavorava come tastierista e cantante nella band Vox Populi.

Nel 1992 i due iniziarono a lavorare insieme e poco dopo nacquero i Jalisse. Il duo prendeva il nome da Jaleesa, personaggio della serie tv Tutti al college, uno spin off dei Robinson. Nel 1995, la coppia decise di partecipare a Sanremo Giovani portando la canzone Vivo. I Jalisse si piazzarono al terzo posto nella seconda serata e riuscirono quindi – in base al regolamento dell’epoca – a partecipare all’edizione successiva di Sanremo.

Nel 1996 conquistarono il sesto posto nella sezione Nuove Proposte con la canzone Liberami. Nel 1997, i Jalisse tornarono a Sanremo proponendo il brano Fiumi di parole che li condusse alla vittoria. Il resto è storia: le canzoni, gli album e i tentativi di tornare a cantare a Sanremo con appelli sempre caduti nel vuoto.

Negli anni i Jalisse non hanno formato solamente un duo musicale, ma anche una coppia. Nel 1999 si sono sposati, giurandosi amore eterno a San Giovanni Rotondo. Una complicità e un sentimento, il loro, che dura da oltre trent’anni e che è diventato ancora più forte dopo la nascita delle due figlie dei Jalisse: Angelica e Aurora.

“Quando è arrivata nostra figlia Angelica mi sono detta che sarebbe stato giusto fare la mamma”, aveva spiegato Alessandra Drusian.

Cosa fanno le figlie dei Jalisse

Angelica è la primogenita dei Jalisse. Nata nel 2000, ha scelto di intraprendere una carriera lontano dalla musica. Si è laureata in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Negli anni, complici anche i suoi genitori, ha però coltivato un amore per il canto. Fabio e Alessandra l’hanno descritta più volte come una ragazza forte e determinata, dotata di una voce sottile in grado di realizzare dei falsetti come quelli della madre.

Aurora è la secondogenita dei Jalisse, nata nel 2008 e descritta dai genitori come la figlia con l’anima più “rock”. Le figlie dei Jalisse sono cresciute a Oderzo, in provincia di Treviso. Nella città natale le due ragazze hanno vissuto circondate dall’affetto della famiglia e lontano dai riflettori, nella più completa privacy.

“Sono la bionda e la bruna – avevano confessato qualche tempo fa i Jalisse -. Sono la nostra ragione di vita. Dicono tutto con il loro sorriso e noi viviamo quotidianamente di questo”.