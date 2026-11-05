Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia il ControFestival condotto dalla Gialappa’s

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

Mancano pochi mesi al debutto di Stefano De Martino sul palco dell’Ariston e il cast del suo primo Festival di Sanremo sta lentamente prendendo forma. Ospite del TG1, il conduttore partenopeo ha fornito alcuni aggiornamenti sulla kermesse musicale più famosa del Paese: al termine di ogni puntata ci sarà un ControFestival, affidato alla conduzione della Gialappa’s Band.

Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia il ControFestival

Stefano De Martino si sta preparando con grande professionalità al suo debutto come conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Lo showman napoletano, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico della kermesse, ha già apportato alcune modifiche al regolamento della manifestazione e sta lavorando anche alla formazione del cast.

Dopo aver assegnato la conduzione del PrimaFestival ai The Jackal, nell’edizione serale del TG1 Stefano ha svelato alcune importanti novità legate alla tradizionale parentesi del DopoFestival. Nei panni di improbabile telegiornalista, De Martino ha annunciato la notizia davanti alle telecamere: “Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha cancellato un’altra pietra miliare al termine della kermesse: non ci sarà il DopoFestival“.

A interromperlo sono state le voci fuori campo della Gialappa’s Band: “In quel che lei ha detto c’è un fondo di verità. Non ci sarà il DopoFestival, ma il ControFestival. Lo condurremmo noi, la Gialappa’s. Lo vada a chiedere a quel pagliaccio del direttore artistico”, hanno spiegato i comici. La notizia conferma in parte le anticipazioni di Fiorello, che qualche giorno fa aveva parlato della possibilità di vedere la Gialappa’s al timone del DopoFestival accanto a Paola Iezzi.

Festival di Sanremo 2027, i lavori proseguono

Con l’annuncio del ControFestival si chiude il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027. In una nota stampa, la Rai ha fatto sapere: “La presenza della Gialappa’s Band al timone del ControFestival arricchisce ulteriormente un’offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull’evento televisivo più seguito dell’anno”.

E in effetti, la scelta dello storico gruppo comico si inserisce in un filone all’insegna dell’ironia e della leggerezza, che sembrano destinati a caratterizzare la prossima edizione della kermesse sanremese. Marco Santin e Giorgio Gherarducci apporteranno allo storico DopoFestival la loro impronta dissacrante e satirica, commentando quanto accaduto sul palco e prendendo in giro bonariamente tutti i protagonisti della manifestazione.

Vige ancora riserbo assoluto sul cast artistico della trasmissione. Stando ad alcune indiscrezioni, De Martino avrebbe incassato il “no” di Marco Mengoni e Mahmood, ma si tratta di voci non confermate. Secondo diverse testate, il conduttore vorrebbe riportare all’Ariston i Maneskin, e potrebbe convincere a tornare in gara anche Emma, sua storica ex fidanzata, Ghali, Irama, Tananai, Madame e Rocco Hunt.

Top secret anche i nomi dei co-conduttori. Non è chiaro se, come i suoi predecessori, Stefano vorrà accanto a sé una spalla comica o preferirà una presenza femminile. A tal proposito, alcuni rumors avevano parlato di una possibile partecipazione di Dua Lipa: qualora l’ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per l’ex ballerino di Amici. Un debutto davvero niente male.