Stefano De Martino a Sanremo 2027 “vuole Emma a tutti i costi”. La risposta della cantante

Fervono i preparativi per il primo Festival di Sanremo di Stefano De Martino e il nuovo conduttore e direttore artistico starebbe facendo pressing sull'ex fidanzata Emma

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IPA Emma Marrone e Stefano De Martino

Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme. Al Festival di Sanremo 2027. Forse. Pare che il nuovo conduttore e direttore artistico stia facendo il possibile per avere sul palco dell’Ariston l’ex fidanzata, con la quale ha ritrovato un rapporto sereno e cordiale dopo il tradimento con Belen Rodriguez. Ma l’ex vincitrice di Amici non sarebbe così entusiasta all’idea.

Stefano De Martino ed Emma insieme a Sanremo 2027?

Secondo un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, Stefano De Martino starebbe lavorando da tempo per convincere Emma Marrone a tornare sul palco del Festival di Sanremo nel 2027.

A detta del giornalista Giuseppe Candela, un vero e proprio pressing. Un’ipotesi che riaccende immediatamente l’attenzione su una delle coppie più amate della televisione e della musica italiana, oggi legata da un rapporto di stima e amicizia dopo la fine della loro storia sentimentale.

I tradimenti e le tensioni che avevano segnato la loro relazione appartengono ormai al passato e, negli ultimi anni, i due hanno più volte dimostrato di aver ricostruito un legame sincero, tanto da condividere anche alcune apparizioni televisive.

Non a caso, Emma è stata di recente ospite di una puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da De Martino, dove ha regalato al pubblico momenti di grande complicità. Un’intesa che ha alimentato le speranze dei fan di rivederli presto insieme anche in altri contesti.

L’idea di partecipare a un Sanremo di Stefano De Martino non renderebbe però così entusiasta la Marrone. Soprattutto perché riaccenderebbe inevitabilmente i pettegolezzi sul loro passato sentimentale: uno scenario che Emma ha sempre cercato di evitare.

La stessa cantante, negli ultimi mesi, è tornata a parlare apertamente delle conseguenze mediatiche della fine della relazione con De Martino. Ospite del podcast di Victoria Cabello, aveva spiegato come quella vicenda abbia inciso profondamente sul suo percorso professionale.

“La storia è finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna. Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Per mesi sono stata su tutte le copertine del mondo, non entravo neppure dal parrucchiere”, aveva raccontato.

Parole che spiegano perché oggi Emma preferisca che il suo lavoro venga giudicato soltanto per la musica e non per la sua vita privata.

La risposta di Emma su Sanremo 2027

Alla luce degli ultimi gossip, che hanno inevitabilmente fatto il giro del web, non è mancata una prima replica della cantante. Che, seppur prudente, non ha chiuso del tutto all’idea di tornare nella città dei fiori.

“Sanremo con Stefano De Martino? C’è tempo per pensarci, siamo ancora a luglio”, ha dichiarato a Il Messaggero, lasciando aperta una possibilità.

Una risposta diplomatica che però fa sognare. Se davvero il pressing dovesse andare a buon fine, il ritorno di Emma a Sanremo, proprio accanto a uno dei suoi amori più celebri, avrebbe un significato diverso rispetto al passato. Quello di due artisti che hanno saputo trasformare una pagina difficile della loro vita in un rapporto sereno e maturo.