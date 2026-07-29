Emma Marrone rimane bloccata in ascensore, perché la sua storia è diventata virale

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IPA Emma Marrone rimane chiusa in ascensore, ma risolve così

Rimanere bloccati in ascensore è forse una delle fobie che spesso porta le persone a prendere le scale. Una circostanza comune, che non guarda in faccia nessuno, nemmeno i vip.

Lo sa bene Emma Marrone, che nel corso di una normale discesa è rimasta bloccata insieme alla sua manager. Momenti di panico che sono immediatamente diventate virali grazie a un video e l’irresistibile ironia della cantante.

Emma rimane bloccata in ascensore

Capelli raccolti, tenuta casalinga e un’inevitabile voglia di scappare. Emma Marrone non poteva prevedere che una semplice discesa in ascensore potesse trasformarsi in una piccola disavventura fatta di caldo, claustrofobia e tanta pazienza.

La cantante di Apnea stava scendendo da casa insieme alla sua manager per buttare la spazzatura quando l’ascensore si è improvvisamente bloccato tra un piano e l’altro. Un inconveniente che può capitare a chiunque, ma che nel suo caso è diventato in poche ore uno degli argomenti più commentati dai fan grazie al racconto, come sempre spontaneo e ironico, condiviso sui social.

La situazione critica è infatti stata prontamente ripresa dalla sua compagna di sventura: nel video pubblicato nelle Storie di Instagram, Emma affronta il momento con la sua solita schiettezza, alternando attimi di agitazione a battute.

“Io chiamo i vigili del fuoco, subito, sto impazzendo, com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i giorni me ne succede una”, dice Emma alla sua manager mentre continua a sventolarsi con un ventaglio nel tentativo di combattere il caldo e calmare l’ansia. “Ne abbiamo fatte tante ma questa ci mancava”, risponde lei senza nascondere un’amara ironia.

Il video è stato subito condiviso e rilanciato sui social, dove in tanti hanno scherzato sull’episodio, sottolineando come Emma riesca a trasformare anche gli imprevisti più spiacevoli in momenti che strappano un sorriso.

Emma, l’ironia (e i soccorsi) salvano la situazione

Dopo circa 45 minuti Emma è stata finalmente liberata dai soccorsi, intervenuti prontamente per aprire le porte dell’ascensore e permettere a lei, alla manager e persino alla spazzatura di tornare all’aria aperta.

Una volta passata la paura, la cantante ha voluto rassicurare i fan senza rinunciare alla sua consueta autoironia.

Nelle ore successive ha infatti pubblicato la locandina di The Lift, cult horror olandese del 1983 ambientato proprio all’interno di un ascensore, accompagnandola con una frase eloquente: “Take the stairs, for God’s sake, take the stairs” (“Prendete le scale, per l’amor del cielo, prendete le scale”).

Non è mancato nemmeno un ultimo aggiornamento dopo essere passata dal parrucchiere. Mostrando il nuovo look, Emma ha scherzato ancora una volta con i suoi follower: “Raga tutto bene, sono salva. Ma soprattutto, sono brunette again“.

Del resto, è anche questo uno dei motivi per cui il pubblico continua ad apprezzarla. Emma ha sempre scelto di raccontarsi senza filtri, condividendo non solo i grandi successi ma anche gli imprevisti della quotidianità.

E se rimanere bloccati in un ascensore non è certo un’esperienza piacevole, affrontarla con un sorriso e una battuta può renderla, almeno per chi guarda da fuori, un po’ più leggera. L’ironia, in fondo, resta uno dei modi migliori per esorcizzare anche le giornate storte.