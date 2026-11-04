Fiorello anticipa Paola Iezzi con la Gialappa’s al DopoFestival: la replica è immediata

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IPA Paola Iezzi

Mancano più di tre mesi al Festival di Sanremo 2027, e il toto-nomi ha già trovato il suo investigatore più chiacchierone. Fiorello, dagli studi de La Pennicanza su Rai Radio 2, ha deciso di giocare d’anticipo e ha messo sul tavolo un indizio succoso: accanto alla Gialappa’s Band, nelle notti del DopoFestival, ci sarebbe Paola Iezzi.

A sentir lui, gli avevano raccomandato la massima riservatezza. La promessa è durata il tempo di una battuta, come da tradizione: lo scorso febbraio lo showman aveva passato giorni a indicare Marco Masini e Fedez come i vincitori annunciati della kermesse.

Paola Iezzi al DopoFestival di Sanremo 2027: lo spoiler di Fiorello

La scena ha il passo di un piccolo interrogatorio radiofonico. Lo showman annuncia il ritorno delle voci più dissacranti della tv italiana, poi tiene tutti col fiato sospeso: parla di una certa Paola, esclude con un ammiccamento Paola Barale e Chiara, sorella e storica metà del duo Paola e Chiara, e infine scandisce il nome della cantante milanese.

Subito dopo parte la telefonata in diretta. Fiorello vuole sapere dove sarà a febbraio, e lei si difende come chi ha preparato un alibi di ferro: forse in Svizzera, chissà. Lui stringe il cerchio e accenna alla Liguria, nelle ore che seguono le serate dell’Ariston. Dall’altra parte arriva qualche istante di silenzio, che lo showman archivia all’istante come un silenzio-assenso.

La replica di Paola Iezzi è lampo: smentisce tra le risate e tira in ballo perfino il meteo inclemente di quel periodo, come se un po’ di pioggia potesse tenerla lontana dalla Riviera.

Sappiamo poi che la Gialappa’s al DopoFestival evoca bei ricordi: il gruppo aveva già animato il dopo-gara nel 2016 e nel 2017 con Nicola Savino, prima di trovare casa su TV8 con il GialappaShow. Un ritorno in Rai, dentro il primo Festival affidato a Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico, in programma dal 16 al 20 febbraio, avrebbe il senso di una rimpatriata. E Paola, tra dj set, ironia e una complicità ormai storica con il pubblico, sembra fatta su misura per quel salotto notturno e scanzonato che si accende quando l’Ariston spegne le luci.

Giorgia a La Pennicanza: la Formula 1 e il duetto su Stand by Me

Come in ogni buon racconto, il colpo di scena arriva quando nessuno se lo aspetta. Nello studio compare Giorgia, e la puntata cambia subito marcia. La cantante romana scherza su una missione segreta affidatale da Sky: convincere Fiorello a fare da mediatore per riportare la Formula 1 sulla Rai. Una battuta che pesca nell’attualità, visto che le voci su un ritorno dei Gran Premi in chiaro sulla tv pubblica circolano da tempo.

Giorgia, del resto, con Sky ha un rapporto consolidato grazie alla conduzione di X Factor, lo stesso talent in cui Paola Iezzi ha occupato una delle poltrone dei giudici. Il cerchio, ancora una volta, si chiude.

Dopo un tuffo nei ricordi con una carrellata di immagini, la chiacchierata si trasforma in musica. Fiorello e Giorgia intonano Stand by Me, saltando dall’inglese all’italiano con la leggerezza di due vecchi amici che si ritrovano attorno a un microfono.

E Paola? Per ora resta l’indiziata numero uno. Le smentite al telefono valgono quello che valgono, soprattutto dopo un silenzio così eloquente. A febbraio scopriremo se l’alibi svizzero ha retto.