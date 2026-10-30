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IPA Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Colucci

Mancano ancora quattro mesi, ma già iniziano ad arrivare le prime rivelazioni sul Festival di Sanremo 2027, il primo di Stefano De Martino nel ruolo di presentatore. E il volto di Affari Tuoi all’Ariston non sarà solo conduttore ma anche direttore artistico, cui spetta il compito di selezionare gli artisti in gara e il resto del cast. In anteprima al Tg1, De Martino ha svelato i nuovi padroni di casa del Prima Festival, il siparietto che anticipa la kermesse canora. A condurlo sarà lo scanzonato gruppo dei The Jackal, che negli anni scorsi il Festival lo hanno raccontato sui social.

I The Jackal conduttori del Prima Festival 2027

Il Prima Festival 2027 avrà ben quattro conduttori. Si tratta di Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci detto Fru e Aurora Leone. Insieme sono conosciuti con il nome di The Jackal, gli sciacalli più simpatici del web. Il collettivo comico, oggi anche società di produzione, nasce dal 2005 dal un gruppo di amici con la passione per il cinema. Sciacalli perché impegnati a rubare idee e spunti da fenomeni pop: sono state le loro parodie di film e spot famosi a renderli tra i più seguiti sui social.

Oggi i The Jackal sono una vera e propria content factory specializzata in video virali, branded content per grandi marchi, cinema e televisione. I suoi membri hanno anche delle carriere individuali. Aurora Leone è una stand up comedian in giro per l’Italia con il suo tour, Gianluca Fru è stato coconduttore di Pechino Express al fianco di Costantino della Gherardesca (dopo aver partecipato come concorrente proprio assieme a Aurora).

Per i The Jackal non si tratta di un vero e proprio debutto all’Ariston. Già da anni raccontano i retroscena del Festival sui social, ospitando sul loro ormai famosissimo divano i protagonisti del Festival. Nel 2022, Ciro Priello è già stato conduttore del Prima Festival assieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Lo stesso anno, Aurora Leone fu al Fuori Festival in onda su RaiPlay. Mentre nel 2025 Gianluca Colucci salì persì sul palco più importante, quello della serata finale, ballando assieme ai The Kolors. Ancora, lo scorso anno, Aurora è stata spalla di Nicola Savino e Federico Basso al DopoFestival.

Stefano De Martino e il suo Sanremo napoletano

L’annuncio dei The Jackal al Prima Festival è stato dato in anteprima al Tg1 con un simpatico siparietto. In videochiamata con Stefano De Martino il gruppo comico si è dichiarato onorato dell’opportunità: “Le tue sono scelte oculate. Sappiamo che ci hai scelto per il nostro rapporto con Sanremo, per la nostra professionalità. Noi ci fidiamo del tuo giudizio”.

Il conduttore, però, smonta subito i nuovi collaboratori. “Vi ho preso solo perché siete napoletani. – afferma – A me ‘sta cosa che siamo tutti napoletani quest’anno all’Ariston mi piace tantissimo”. La corregionalità come unico criterio di selezione, “mica pensavate che vi avessi scelto per il vostro talento. Zero stima professionale”.

La gag si prende gioco delle dicerie che tacciano il Festival di De Martino di eccessiva napoletanità. D’altronde, non è mica colpa di Stefano se ci sono così tanti partenopei simpatici e talentuosi…