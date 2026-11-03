Stash ad Affari Tuoi, il gesto di Stefano De Martino che porta a Sanremo 2027

Stash sorprende il pubblico di Affari Tuoi, ma è un dettaglio di Stefano De Martino ad accendere i sospetti su Sanremo 2027. E non sarebbe l'unico indizio nascosto

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IPA Stash, The Kolors

Affari Tuoi di Stefano De Martino sempre più un vero e proprio show, dove oltre la partita c’è spazio anche per la musica, i balletti e gli ospiti inaspettati. A movimentare la puntata di martedì 3 novembre Stash, frontman dei The Kolors, protagonista di un medley dei suoi brani più celebri. Un’apparizione che ha fatto molto rumore, soprattutto tra gli appassionati del Festival di Sanremo.

Stash sorprende ad Affari Tuoi, l’indizio su Sanremo 2027

Una sorpresa musicale, una battuta della concorrente e un sospetto che comincia a prendere forma. Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, la pacchista della Puglia ha pronunciato una frase che, alla luce di quanto accaduto poco dopo, ha assunto un significato particolare: “Ho anticipato Sanremo”. E proprio nel suo pacco si nascondeva Stash, pronto a regalare al pubblico un medley delle canzoni più famose dei The Kolors.

“Secondo me, invitando i cantanti, Stefano ci vuole dire chi sarà il cast di Sanremo 2027“, ha scritto uno spettatore sui social. Una teoria che da settimane è virale sul web. Soprattutto perché prima di Stash sono state ospiti di De Martino Serena Brancale e Gaia.

Tre nomi, tre ospitate ravvicinate e una coincidenza che per molti potrebbe nascondere qualcosa di più. Anche perché tutti e tre sono apparsi nell’ultimo periodo nelle liste provvisorie di artisti in lizza per prendere parte al prossimo Sanremo.

L’annuncio di Stefano De Martino incuriosisce

A rafforzare le indiscrezioni sulla possibile partecipazione dei The Kolors a Sanremo 2027 è stato anche un altro momento della puntata. Stefano De Martino ha infatti annunciato il nuovo tour della band, che nel 2027 porterà Stash e i suoi compagni in Italia e nel mondo.

La tournée partirà il 5 aprile da Basilea e si concluderà a novembre a Los Angeles. Un calendario importante, che potrebbe trovare proprio nel Festival di Sanremo una straordinaria occasione promozionale.

Del resto, come dicevamo, il nome dei The Kolors circola già da tempo tra quelli dei possibili concorrenti della prossima edizione. La band, poi, conosce molto bene il palco dell’Ariston, dove si è esibita in gara nel 2018, nel 2024 e nel 2025.

C’è poi un altro dettaglio che rende l’ospitata particolarmente significativa: il rapporto di amicizia tra Stash e Stefano De Martino. I due condividono un passato importante ad Amici di Maria De Filippi. Il conduttore Rai ha iniziato la propria carriera televisiva come ballerino del talent, mentre i The Kolors hanno ottenuto grande popolarità vincendo il programma. Successivamente hanno condiviso anche il ruolo di giudici del Serale, insieme a Emanuele Filiberto di Savoia.

Un’amicizia consolidata negli anni e alimentata da numerose collaborazioni televisive, tra cui le partecipazioni a Bar Stella. La presenza di Stash ad Affari Tuoi potrebbe quindi essere semplicemente un omaggio a questo legame, ma il tempismo ha inevitabilmente acceso la curiosità dei telespettatori.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 3 novembre

Stash a parte, la puntata di Affari Tuoi del 3 novembre si è rivelata particolarmente amara per Joseph, concorrente della Valle d’Aosta. La partita ha preso fin da subito una piega sfavorevole, con i pacchi rossi eliminati uno dopo l’altro. Nel finale sono rimasti in gioco soltanto due importi: 75mila euro e 50 euro. A quel punto, il Dottore ha messo sul piatto un’offerta tutt’altro che trascurabile: 26mila euro.

Joseph sembrava intenzionato ad accettare, ma la compagna lo ha convinto a tentare il tutto per tutto. Imprudentemente. Nel suo pacco, il numero 19, si nascondevano solo 50 euro. Una doccia fredda per l’idraulico, che ha visto sfumare un assegno importante ed è tornato a casa praticamente a mani vuote. E questa volta il vecchio proverbio avrebbe potuto fare la differenza: chi si accontenta gode.