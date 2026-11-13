Sanremo 2027, lo spoiler di Fiorello sul cast: “Scelte che io condivido”

IPA Fiorello

Nada e i The Kolors in gara a Sanremo 2027. Lo ha detto Rosario Fiorello a La Pennicanza, su Rai Radio2, dove evidentemente a casa Rai qualcuno ha lasciato gli spifferi aperti. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival, i nomi dei Big non li ha ancora annunciati.

“Ho due spoiler sul cast di Sanremo, ci sono dei nomi sicuri, già presi. Scelte che io condivido, una è un’idea che è Nada! E poi un gruppo che piace tanto ai giovani, io li adoro, ho fatto anche un video con loro, sicuri 100% i The Kolors!”, ha annunciato lo showman. Il suo benestare non era previsto da nessun regolamento. È arrivato lo stesso. E dire che pochi giorni fa aveva promesso in onda di darci un taglio.

Nada e i The Kolors, i due nomi “già presi”

Per Nada sarebbe l’ottava volta in gara. Ha debuttato nel 1969, a 15 anni, con Ma che freddo fa, e da allora la classifica l’ha vista da entrambi i lati: prima nel 1971 con Il cuore è uno zingaro, in coppia con Nicola Di Bari, ultima nel 1987 con Bolero. Nel 2019 è tornata all’Ariston accanto a Motta e ha vinto la serata dei duetti.

I The Kolors al Festival hanno gareggiato tre volte e il loro miglior risultato resta il nono posto del 2018 con Frida (mai, mai, mai). Il video a cui allude Rosario Fiorello è quello di Karma, girato nel 2024 in piazza San Silvestro a Roma, dove lo showman aveva rimesso in piedi per un pomeriggio il suo vecchio programma Karaoke. Sulla band qualche sospetto circolava già: il 3 novembre Stash era ospite ad Affari Tuoi e Stefano De Martino aveva annunciato in diretta il tour del 2027. Sui social qualcuno aveva fatto due più due.

“Hai dei buchi lì”: la frecciata a Stefano De Martino

Sistemato il cast, Rosario Fiorello è passato alla scaletta: “Io so tutto, vi potrei dire la scaletta della prima serata, De Martino guarda che hai dei buchi lì! È veramente un colapasta!”. Quali siano i buchi, non ci è dato saperlo. Al 16 febbraio mancano tre mesi: il tempo per tapparli, volendo, si trova.

Quanto fidarsi degli spoiler di Rosario Fiorello

Il curriculum da informatore è misto. Il 19 ottobre, inaugurando la rubrica Spoiler Alert, aveva piazzato Brad Pitt alla conduzione accanto a Stefano De Martino, con Maria De Filippi e Dua Lipa tra gli ospiti. Il 3 novembre aveva anticipato la Gialappa’s Band al Dopofestival insieme a Paola Iezzi. Sulla Gialappa’s ci aveva preso: pochi giorni dopo Stefano De Martino ha ufficializzato il ControFestival. Su Paola Iezzi, secondo quanto riporta Libero Magazine, sarebbe stato smentito dal conduttore in persona. A noi resta da capire in quale delle due caselle finiranno Nada e i The Kolors.

Stavolta nessuna conferma è arrivata dalla Rai o dai diretti interessati. I 24 Big vengono di solito svelati al Tg1 e il regolamento lo consentirebbe già dal 29 novembre, ma secondo le indiscrezioni Stefano De Martino starebbe valutando di annunciarli tutti l’11 dicembre, in diretta su Rai 1, durante la finale di Sarà Sanremo. Se i due nomi reggono, gliene restano ventidue da svelare. Sempre che Rosario Fiorello gliene lasci qualcuno.