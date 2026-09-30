Affari Tuoi, Stefano De Martino e le lacrime di Megghi. Il dolore che li unisce (impossibile da superare)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Ad Affari Tuoi si ride, si scherza e si balla, ma c’è spazio anche per le emozioni. È accaduto durante la puntata di mercoledì 30 settembre, che ha visto protagonista Megghi, concorrente della Calabria. Nel corso della partita, la make up artist non è riuscita a trattenere le lacrime, portando a galla un momento particolarmente doloroso della sua vita. Una storia che ha toccato profondamente Stefano De Martino. Il conduttore non ha esitato a sostenere la donna, trovando nelle sue parole un dolore familiare e tornando con la memoria a uno dei momenti più difficili della propria esistenza.

Affari Tuoi, Megghi in lacrime. Stefano De Martino rivive il suo dolore

Ad Affari Tuoi Megghi è scoppiata a piangere quando il pensiero è andato alla madre scomparsa. Un momento particolarmente intenso, davanti al quale Stefano De Martino ha reagito con grande partecipazione. L’ex marito di Belen Rodriguez ha notato il tatuaggio che la calabrese porta in ricordo della mamma e, vedendola cedere all’emozione, si è avvicinato per abbracciarla. E i suoi occhi hanno detto più di qualsiasi parola.

Un dolore che De Martino conosce bene. A gennaio di quest’anno ha perso l’adorato padre Enrico, l’uomo che gli ha trasmesso fin da bambino la passione per la danza e con il quale ha sempre avuto un rapporto molto stretto. “Il mio nome ha la sua voce”, si è limitato a dichiarare Stefano sui social dopo il grave lutto. Nessun’altra dichiarazione a riguardo, neppure nei mesi successivi.

Una ferita ancora recente, emersa anche pochi giorni fa durante un’intervista a La Vita in Diretta. Quando Alberto Matano ha mostrato alcune immagini di Stefano insieme al padre, l’espressione dell’ex ballerino è improvvisamente cambiata.

De Martino si è rabbuiato. Il sorriso ha lasciato spazio a un’espressione seria e gli occhi sono apparsi sul punto di diventare lucidi davanti a quei ricordi.

È anche per questo che il pianto di Megghi ad Affari Tuoi sembra averlo colpito così profondamente. La scomparsa di un genitore è il dolore che accomuna la concorrente e il conduttore ma tutti coloro che hanno dovuto fare i conti con una perdita del genere.

Come Martina Miliddi, la ballerina del programma che ha perso il padre quando aveva appena dieci anni. L’uomo, che all’epoca aveva circa quarant’anni, è morto a causa di un incidente stradale. Una perdita arrivata all’improvviso e destinata a segnare profondamente la sua crescita.

Nel corso degli anni, Martina ha parlato più volte del rapporto speciale che la legava al padre, raccontando come la sua assenza abbia rappresentato una ferita difficile da elaborare ma anche una presenza costante, seppur diversa, nella sua vita.

Affari Tuoi, quanto ha vinto (anzi, perso) Megghi

Una partita iniziata sotto i migliori auspici e terminata con una delle beffe più amare. Megghi è partita ad Affari Tuoi con il pacco numero 1 e ha costruito un percorso quasi impeccabile, riuscendo a tenere in gioco fino alle battute finali alcuni dei premi più pesanti del tabellone. Per buona parte della serata il sogno dei 300mila euro è rimasto alla sua portata. Ma poi tutto è stato stravolto.

Il primo vero inciampo è arrivato con il cambio pacco, che è costato alla concorrente i 100mila euro. Un colpo pesante, ma non sufficiente a compromettere una situazione ancora favorevole. Megghi ha continuato a giocare con il suo Cicci e, davanti a una nuova possibilità di cambiare, ha deciso di fidarsi delle proprie sensazioni.

A pesare sulla scelta è stato soprattutto il pacco numero 11, lasciato in precedenza, attorno al quale aleggiava una curiosa coincidenza. Un parente della concorrente aveva infatti sognato proprio quel numero associandolo ai 300mila euro. Un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato dubbi e suggestioni ma Megghi ha scelto di non tornare sui propri passi e ha conservato il pacco che aveva davanti.

La chiamata successiva ha eliminato i 75mila euro. Il Dottore ha provato ancora una volta a tentarla con un cambio, ma la risposta è stata negativa. La partita è così proseguita con alcuni dei premi più importanti ancora sul tabellone.

Poi è arrivata la chiamata che ha cambiato tutto. È stata la Sicilia ad aprire il proprio pacco, nel quale si nascondevano i 300mila euro. Il premio più ambito della serata, conservato fino alla fase del tre contro tre, è così scomparso a un passo dal finale.

Megghi ha comunque provato a resistere. Sono usciti prima i 50 euro e poi, con l’ultimo tiro, anche i 20mila. A quel punto è rimasto soltanto da scoprire cosa avesse difeso per tutta la partita: nel suo pacco c’erano appena 100 euro.

Ma non è mancata un’ultima possibilità. Megghi ha tentato il tutto per tutto con la Regione Fortunata, dove avrebbe potuto conquistare 100mila euro e ribaltare completamente l’esito della serata.

La prima scelta è caduta sul Piemonte, che ha superato la selezione iniziale ed è rimasto in corsa. Poi la concorrente ha indicato la Campania. Alla fine il verdetto si è ristretto a Piemonte e Veneto: due regioni e 100mila euro ancora in palio.

È stata l’ultima speranza dopo una partita che sembrava poterle regalare ben altro. Ma il colpo di scena finale non è arrivato: la Regione Fortunata era il Veneto.

Per Megghi è così calato il sipario senza il lieto fine. Dopo aver custodito a lungo i premi più importanti e aver portato i 300mila euro fino alle battute decisive, ha chiuso la partita con appena 100 euro nel pacco, mancando anche l’ultima occasione offerta dalla Regione Fortunata.