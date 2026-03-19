Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Ci sono giornate che più di altre ci ricordano l’assenza di chi amiamo. E il dolore è sempre lì, pronto a bussare più forte nei momenti in cui altri gioiscono e festeggiano. Lo sa bene Stefano De Martino, che nel giorno della Festa del Papà non poteva che ricordare il padre Enrico, scomparso lo scorso gennaio all’età di 61 anni. Su Instagram il conduttore lo ha ricordato con uno scatto particolare, che ha commosso i suoi numerosi fan.

Stefano De Martino, l’omaggio al padre Enrico nel giorno della Festa del Papà

Per chi ha perso una persona cara il giorno della Festa del Papà può essere difficile da affrontare. Così Stefano De Martino ha deciso di celebrare il padre Enrico, scomparso lo scorso gennaio, con un post toccante che ha emozionato i suoi follower. Una semplice foto, che riporta però delle parole dal forte significato, che aveva già pubblicato dopo il lutto.

“Il mio nome ha la voce di mio padre“, si legge sul poster immortalato dal conduttore di Affari tuoi, una frase che restituisce tutto l’amore e la forza del legame che li univa. Tra le storie Stefano ha condiviso la stessa fotografia, accompagnata dalla canzone Allora sì di Pino Daniele, che evoca il ricordo di un “lunedì”, legato alla separazione. “Mi lasciasti in quell’angolo così”, recita uno dei versi della canzone.

Una mancanza che oggi, proprio nel giorno della Festa del Papà, si fa più forte: un dolore che diventa sopportabile solo ricordando tutto quello che di bello si è fatto insieme, un legame che non potrà mai spezzarsi, neanche dopo la morte.

Enrico De Martino, la sua scomparsa

Il padre di Stefano De Martino, Enrico, se n’è andato lo scorso 19 gennaio: un lutto che per la famiglia non è arrivato in modo improvviso, visto che l’uomo era malato da tempo. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano aggravate, fino a portarlo alla morte, all’età di 61 anni.

Padre e figlio erano legati da una grande passione, quella per la danza: Enrico infatti era un ex ballerino professionista – ha calcato palchi importanti come quello del San Carlo di Napoli – e proprio perché conosceva le rinunce che questo mondo comportava, aveva dissuaso per molto tempo il figlio dal perseguire questa strada. Eppure Stefano non ha mai mollato il colpo, deciso a fare della sua passione il suo lavoro.

“È un lavoro impegnativo, fisicamente e mentalmente. Si prova sempre, anche nei weekend. Temevo che non ce l’avrebbe fatta”, aveva confessato Enrico De Martino. Il tempo però gli ha dato torto: Stefano è riuscito a coronare il suo sogno, e il padre non poteva che essere fiero di lui. Gli attriti sono scomparsi, e il loro rapporto è cambiato in meglio, diventando sempre più forte: “La prima volta che gli ho detto ‘ti voglio bene’ aveva 21 anni. Io sono cresciuto senza padre e, non avendo una figura di riferimento, ho sempre provato una sorta di ritrosia, quasi un pudore, a manifestare i sentimenti. Poi però, avanzando con l’età, mi sono sciolto”.