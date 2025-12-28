Affari Tuoi, De Martino scatenato con la concorrente: “Ho il batticuore”

Mattia e Silvia hanno giocato nella puntata del 28 dicembre di "Affari Tuoi": colpi di scene, emozioni e "batticuore". Cosa è successo

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi torna sabato 27 dicembre con una nuova emozionante puntata. Il programma di punta dell’access prime time di Rai 1. Guidato da Stefano De Martino non si è mai fermato durante le feste natalizie, andando in onda sia la Vigilia, sia a Natale sia a Santo Stefano, e confermando di essere amatissimo dal pubblico. Concorrente della serata Mattia, che gioco per l’Emilia Romagna. Il ragazzo lavora in un parco divertimenti come animatore e organizza feste per bambini. Ad accompagnarlo la compagna, Silvia, di Jesi.

De Martino colpito dalla concorrente: “Batticuore”

Come a ogni inizio puntata Stefano De Martino ha mostrato interesse per le storie personali dei due concorrenti al tavolo dell’incontro con il destino di Affari Tuoi. Mattia e Silvia non si sono tirati indietro, portando su Rai 1 la loro esperienza e soprattutto il loro rapporto. Il conduttore è sicuramente rimasto colpito della ragazza, che esercita il mestiere di cardiologa. Subito la regia ne ha approfittato, mettendo in sottofondo il rumore di un cuore che batte. De Martino ha rincarato la dose: “Ho già il batticuore“. Silvia ha risposto pronta: “Mi tocca lavorare anche oggi?”.

Un siparietto carino, che è proseguito nel racconto del primo incontro della coppia. “Lei camminava per le strade di Bologna dopo un aperitivo con le amiche”, ha dichiarato Mattia. “Io ho provato a lanciarle uno sguardo, sai quelle cose che si fanno ogni tanto. E lei ha risposto. Quindi io le ho chiesto se avesse da fare quella sera“. “Ah, niente mezzi termini”, ha commentato De Martino stringendo la mano dell’indubbiamente coraggioso concorrente. “E tu cosa hai risposto? Eri occupata?”, ha chiesto alla ragazza al suo fianco”. “Gli ho detto che ero libera e siamo usciti a cena… Ma prima si è fatto una doccia!“. Da allora i due sono insieme. “Herbert devo farti una domanda”, ha detto De Martino a racconto terminato, “Hai da fare stasera?”. “No”, ha replicato Ballerina, “ma prima fatti la doccia”.

Quanto ha vinto Mattia dall’Emilia Romagna

Un su e giù di emozioni ha segnato la partita di Mattia e di Silvia. Iniziata sicuramente in salita, nei primi pacchi scelti dalla coppia ci sono stati 75mila euro, Pacco Nero, 100mila euro, 30mila euro e 200mila euro. Insomma, una sfilza di pacchi rossi, anche importanti. Neanche provare a “sentire” il valore dei pacchi da lontano lo aiuta, ma, alla fine dei sei canonici tiri prima della chiamata del Dottore, il ragazzo ha trovato il primo pacco blu della serata: 100 euro.

Il Dottore fa allora qualcosa che succede raramente: propone sei tiri con una prima offerta da 14mila euro. In effetti la partita, da squilibrata che era, dopo gli ulteriori sei tiri sembra tornare su binari equilibrati. Mattia trova infatti 5 euro, 0 euro, 10mila euro, 20mila euro e 500 euro. Proprio all’ultimo a disposizione trova anche Gennarino. La coppia riceve allora un’ulteriore offerta da 20mila euro. Scelta che sembra premiarli, perché trovano una fila di pacchi blu, partendo da quello da 1 euro. La partita prosegue tra offerte e pacchi sicuramente meno scottanti dei primi aperti. Mattia rifiuta anche un cambio: “Mia sorella dice che nel 16 ci sono sempre i soldi, magari stiamo a sentirla per una volta? Probabilmente ha visto una partita e nel 16 c’erano soldi”.

Mattia e Silvia rifiutano poi anche 35mila euro e poi chiamano il Lazio, che però ha il pacco da 300mila euro. I due non mollano e non cedono e rifiutano anche l’ultima offerta di cambio: “È il giorno del mio compleanno, mi piace, ma per lo stesso ragionamento di prima non lo cambio” dice Mattia ragionando ad alta voce. Alla fine la coppia riesce a vincere 50mila euro.

