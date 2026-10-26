Chi è Patrizia Convertino, la moglie di Eugenio Finardi

La seconda moglie di Eugenio Finardi è anche la madre della sua ultimogenita Francesca: chi è davvero Patrizia Convertino

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IPA Eugenio Finardi

Ogni sabato sera, sulla pista di Ballando con le stelle 2026, Eugenio Finardi si rimette in gioco a 74 anni con l’energia di un ragazzo. Il pubblico lo applaude con affetto, la giuria lo studia e talvolta lo bacchetta e intanto, da casa, in tanti si chiedono chi sia la donna che ha condiviso con lui più di un quarto di secolo. Si chiama Patrizia Convertino ed è la moglie di Eugenio Finardi. La sua è una storia intensa, fatta di arte, di un lutto affrontato con dignità e di un matrimonio che oggi, a sentire il cantautore, è arrivato a un passaggio delicato.

Chi è Patrizia Convertino: la vita da grafica a Milano e il ricordo di Mario Convertino

Di lei si conosce poco, e la scelta è chiaramente sua, poiché non esiste un profilo social personale e le occasioni in cui parla di sé sono rarissime. Quel poco che trapela mostra una donna tenace, con radici profonde nella Milano creativa.

Prima di incontrare il cantautore, Patrizia Convertino è stata sposata con Mario Convertino, uno dei grafici più visionari che l’Italia abbia avuto tra gli anni Settanta e i primi Novanta. Portano la sua firma copertine diventate leggendarie, pensate per Lucio Battisti, Franco Battiato, Pino Daniele, Gianna Nannini e per lo stesso Finardi. Mario è scomparso prematuramente a metà degli anni Novanta e Patrizia ha deciso di custodirne l’eredità, portando avanti lo studio milanese che ancora oggi porta il cognome Convertino.

Il gesto più tenero è arrivato proprio quest’anno. A trent’anni dalla sua morte, ha curato la mostra Mario Convertino – Progettista dell’immaginario, ospitata dalla Fabbrica del Vapore di Milano tra maggio e giugno 2026.

Eugenio Finardi e la moglie Patrizia Convertino: la figlia Francesca e la separazione

L’incontro con Eugenio Finardi ha aperto per lei un capitolo nuovo. Nel 1999 è nata Francesca e l’anno successivo sono arrivate le nozze. Francesca, oggi conosciuta con il nome d’arte Pixel, ha ereditato la passione di famiglia: scrive canzoni, ha duettato con il papà nel brano Francesca sogna e, a detta di lui, parla cinque lingue.

Il cantautore era già padre di Elettra ed Emanuele, nati dal primo matrimonio con un’altra Patrizia, una coincidenza di nomi che i fan più affezionati conoscono bene perché alla prima moglie è anche dedicata la meravigliosa Patrizia. Elettra, nata con la sindrome di Down, ha ispirato brani intensissimi come Le ragazze di Osaka e Amore diverso.

La notizia che ha spiazzato tutti è arrivata da dietro le quinte dello show. Nelle immagini di Ballando Segreto, mentre chiacchierava con Massimo Ghini e Aurora Ramazzotti nella sala delle stelle, Finardi si è commosso parlando di Francesca. Ha raccontato di una telefonata dolorosa: la figlia gli aveva confidato di sentirsi la meno amata, un pensiero che lui ha definito lontanissimo dalla verità. In quello stesso sfogo è scivolata pure la confessione più difficile: il cantautore sta attraversando una separazione dalla madre di Francesca. Da parte di Patrizia, per ora, nessun commento pubblico, coerente con lo stile riservato che l’ha sempre accompagnata.