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IPA Stefano De Martino

Questa sera, il gioco non è stato che un pretesto. La puntata di Affari Tuoi del 24 ottobre 2026 ha visto protagonista Nicole, arrivata dalla Liguria con un sorriso luminoso e una partita che, per lunghi tratti, sembrava scritta da uno sceneggiatore crudele. Pacco dopo pacco la fortuna le voltava le spalle, mentre il temuto pacco Ballerina restava lì, sigillato, fino quasi agli ultimi tiri. Una tensione da thriller, di quelle che ti fanno stringere il cuscino tra le mani e trattenere il fiato. Il tutto stemperato dalla comicità di Herbert Ballerina, che con Stefano De Martino forma la coppia ideale.

Affari Tuoi oggi, Nicole in lacrime per nonna Francesca e il compleanno del nonno

Raccontandosi a Stefano De Martino, praticamente a fine partita, Nicole ha ricordato nonna Francesca, che se n’è andata lasciando un vuoto enorme e una scia di ricordi preziosi. La voce le si è spezzata, gli occhi si sono riempiti di lacrime e per qualche istante il tabellone dei premi è sembrato lontanissimo.

A rendere tutto ancora più intenso c’era la data. Il 24 ottobre, infatti, è il giorno del compleanno del nonno, e questa coincidenza ha travolto Nicole con un’ondata di emozioni. Lo studio si è stretto attorno a lei e, possiamo scommetterci, anche tantissime persone a casa che si trovano nella medesima situazione. Perché tutte noi portiamo nel cuore un nonno o una nonna, una presenza che ci ha fatto sentire protette anche a distanza di anni. In quel momento Nicole ha dato voce a un sentimento che appartiene a ognuna di noi.

Quanto ha vinto Nicole ad Affari Tuoi: il pacco Ballerina e la festa con Martina Miliddi

Quello che è successo subito dopo è sembrato proprio un segno. Asciugate le lacrime, Nicole ha ripreso il gioco ed ecco spuntare proprio il pacco Ballerina, rimasto in agguato per quasi tutta la serata come una spada di Damocle. Viene spontaneo pensarlo: da lassù, nonna Francesca e il nonno hanno deciso di darle una mano nel giorno più speciale.

Sulle note della musica è entrata in scena Martina Miliddi, l’ex allieva di Amici che il pubblico di Rai 1 ha imparato ad adorare sera dopo sera. Lo studio si è trasformato in una pista da ballo e Nicole, finalmente libera da tutta quella tensione, si è lasciata andare a una festa a bracci all’aria.

Il finale ha poi premiato la sua tenacia con una vincita record di 75000 euro, un risultato che ripaga una partita in salita e tutte le emozioni condivise davanti alle telecamere. Una ricompensa dal valore doppio, perché porta con sé anche il ricordo di chi la guarda dal cielo.

Quella di Nicole resterà tra le partite più attese di questa stagione di Affari Tuoi. La modella curvy è stata infatti tra le pacchiste più longeve e la serata del sabato non poteva che essere quella perfetta, la sua, dove dare sfogo alle emozioni ma anche a un pizzico di fortuna. Alla fine, quella che l’ha portata fino in fondo è stato il coraggio di non lasciarsi andare alla rassegnazione. Saper giocare è anche questo.